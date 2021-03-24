Папик: канал 1+1 рассекретил дату премьеры 2 сезона
29 марта в 20:45 зрители «1+1» смогут увидеть долгожданную премьеру украинского сериала «Папик-2» от Студии «Квартал 95» со Станиславом Бокланом и Дарьей Петрожицкой в главных ролях.
Накануне премьеры исполнительница роли Лизы - Дарья Петрожицкая - рассказала, что сама с нетерпением ждет выхода «Папика-2» на экран и призналась, что съемки второй части ей дались значительно труднее, ведь ставила очень высокие требования сама к себе. Кроме кого, намекнула, что ее героиня очень изменится.
Еще на съемках первой части «Папика» я уже чувствовала, что эта история должна очень понравиться людям. Это - история двух людей, которые встретились и изменили жизнь друг друга. Как по мне - это история о том, как одна встреча может изменить всю жизнь, а второй сезон как раз покажет, как не утратить то, что ты обрел. И как в силу будней и различных обстоятельств не потерять любовь друг к другу, - рассказывает Дарья Петрожицкая.
Авторы проекта уже анонсировали, что новые эпизоды будут иметь еще более захватывающий и интересный сюжет. В частности, зрители смогут увидеть родительский дом главной героини - Лизы и познакомятся с ее семьей.
Также создатели сериала поделились интересными фактами со съемок нового «Папика».
- Съемки сериала проходили в Киеве, Киевской области, Одессе и Черноморске;
- Для актрисы Дарьи Петрожицкой съемки в сериале «Папик-2» стали первым опытом съемок за пределами Киева.
- В начале съемок второй части режиссер Андрей Яковлев специально до конца не показывал сценарий актерам, таким образом подогревал их интерес;
- Главная интрига сериала - финал, который удивил и растрогал, как самих актеров, так и создателей картины;
- В новом сезоне зрители увидят актера Станислава Боклана с бородой, заплетенной в косу, и с татуировкой.
Режиссером 2 сезона «Папика» выступил Андрей Яковлев. На экране зрители также увидят: Анну Кошмал, Дмитрий Суржиков, Олеся Жураковская, Алексея Тритенко и других любимых украинских актеров.
«Папик-2» – с 29 марта в 20:45 на «1+1».
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