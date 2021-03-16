Папик-2: в новых сериях зрители узнают тайны прошлого героини Дарьи Петрожицкой

16 марта 2021 19:57 Юлия Туренко
Папик-2: в новых сериях зрители узнают тайны прошлого героини Дарьи Петрожицкой
Папик 2 сезон: Дарья Петрожицкая и Станислав Боклан
пресс-служба

Скоро на телеканале «1+1» состоится премьера второй части известного украинского сериала «Папик» от авторов студии «Квартал 95». В главных ролях зрители снова увидят Станислава Боклана и Дарью Петрожицкую.

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По сюжету, Дед выйдет из тюрьмы и будет пытаться заново устроить свою жизнь, но не все будет складываться. Между тем отношения Лизы (Дарья Петрожицкая) и Эльдара также ожидают испытания. Папик и Лиза будут продолжать поддерживать отношения и помогать друг другу в различных жизненных ситуациях.

Авторы проекта уже анонсировали, что новые эпизоды будут иметь еще более захватывающий и интересный сюжет. В частности, зрители узнают причины, почему главная героиня - Лиза стала «охотницей на папиков», увидят ее семью и условия, в которых она росла. Сама же исполнительница роли Дарья Петрожицкая признается: сама с нетерпением ждет премьеры.

В новом сезоне зрители увидят очень много эмоционально сильных, напряженных сцен. У меня, как у актрисы было очень много задач и даже сверхзадач - это трудно, но кайфово. Зритель увидит насколько я выросла, как актриса, по сравнению с первой частью. И это очень большая ответственность, Готовьтесь удивляться. Это будет захватывающее, я уверена. Я жду второго сезона «Папика» не менее зрителей, – отмечает Дарья Петрожицька.

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В новом сезоне удивит и главный герой - Александр Меркулов (Дед), прежде всего, своим образом. Исполнитель роли Станислав Боклан предстанет перед зрителями в кожаной куртке, сапогах, джинсах и футболке. Кроме того, зрители увидят актера с бородой, заплетенной в косу, и с татуировкой.

Съемки сериала проходили в нескольких городах Украины, в частности в Черноморске, Одесской области. Режиссером 2 сезона «Папика» выступил Андрей Яковлев. На экране зрители также увидят: Анну Кошмал, Дмитрия Суржикова, Олесю Жураковскую, Алексея Тритенко и других любимых украинских актеров.

Стоит отметить, что в 2019 году «Папик» стал самым популярным сериалом в Украине. Всего же историю в эфире «1+1» посмотрело 11,4 миллиона зрителей.

 Следите за новостями «1+1» и не упустите дату премьеры драмы «Папика-2» на 1+1.

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