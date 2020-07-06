Обнаженная Наоми Кэмпбелл спустилась в метро: смелые и провокационные фото

6 июля 2020 13:10 Юлия Крутиева
Обнаженная Наоми Кэмпбелл спустилась в метро: смелые и провокационные фото
Актриса Наоми Кэмпбелл
Fotobank / GettyImages

Голливудская красотка Наоми Кэмпбелл решила немного взбудоражить своих фолловеров в Инстаграм.

Читайте такжеТайный агент: опасности в контактных зоопарках – болезни и нападение животных
В своем микроблоге супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала серию фотографий, на которых предстала в обнаженном виде. А почему бы и нет? В 50 лет не каждая женщина может похвастаться таким шикарным телом.

Наоми Кэмпбелл обнажилась в метро / instagram.com/naomi

Данные снимки были сделаны для одной из рекламных кампаний еще в 2019 году. Однако лишь сейчас Наоми решила поделиться кадрами со своими поклонниками в соцсети.

Неопубликованные снимки,
– подписала фото Кэмпбелл.

Обнаженная Наоми Кэмпбелл / instagram.com/naomi

Читайте такжеМастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 19 выпуске от 04.07.2020
Для фотосъемки место было выбрано весьма необычное – подземка. Эффектные и провокационные фото голой Кэмпбелл на станции и в самом вагоне метро пришлись по вкусу публике. 

В комментариях подписчики восхитились красотой актрисы, а также отметили, что фотографу удалось удержаться в рамках эстетики.

Голая Наоми Кэмпбелл / instagram.com/naomi

Напомним,

 

Облако тегов

личная жизнь звезд Наоми Кэмпбелл социальные сети пикантные фото откровенные фото голые звезды новости голливудские звезды

Материалы по теме

Хто зверху-10: дата премьеры нового сезона шоу и интересные подробности
Анонсы на ТВ

Хто зверху-10: дата премьеры нового сезона шоу и интересные подробности
ТОП-3 самых ярких актеров-собак в истории кинематографа: кто они на самом деле
Новости

ТОП-3 самых ярких актеров-собак в истории кинематографа: кто они на самом делеЭксклюзив
Мой новый мир: Звезда сериала Папины дочки попал в реанимацию
Новости

Мой новый мир: Звезда сериала Папины дочки попал в реанимацию
Молодой картофель, запеченный с медом и горчицей: простой рецепт от Ирины Хоменко
Еда и рецепты

Молодой картофель, запеченный с медом и горчицей: простой рецепт от Ирины ХоменкоЭксклюзив

Популярное на сайте

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)
Какие позы нравятся мужчинам в сексе: девушкам на заметку

Какие позы нравятся мужчинам в сексе: девушкам на заметку
Плюсы и минусы LASIK. Стоит ли рисковать?

Плюсы и минусы LASIK. Стоит ли рисковать?
За витриной: смотреть 1 серию онлайн

За витриной: смотреть 1 серию онлайн

Популярное видео

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)
За витриной: смотреть 1 серию онлайн

За витриной: смотреть 1 серию онлайн
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK