Обнаженная Наоми Кэмпбелл спустилась в метро: смелые и провокационные фото

Голливудская красотка Наоми Кэмпбелл решила немного взбудоражить своих фолловеров в Инстаграм.

В своем микроблоге супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала серию фотографий, на которых предстала в обнаженном виде. А почему бы и нет? В 50 лет не каждая женщина может похвастаться таким шикарным телом.

Наоми Кэмпбелл обнажилась в метро / instagram.com/naomi

Данные снимки были сделаны для одной из рекламных кампаний еще в 2019 году. Однако лишь сейчас Наоми решила поделиться кадрами со своими поклонниками в соцсети.

Неопубликованные снимки,

– подписала фото Кэмпбелл.

Обнаженная Наоми Кэмпбелл / instagram.com/naomi

Для фотосъемки место было выбрано весьма необычное – подземка. Эффектные и провокационные фото голой Кэмпбелл на станции и в самом вагоне метро пришлись по вкусу публике.

В комментариях подписчики восхитились красотой актрисы, а также отметили, что фотографу удалось удержаться в рамках эстетики.

Голая Наоми Кэмпбелл / instagram.com/naomi

Напомним,