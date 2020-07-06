Обнаженная Наоми Кэмпбелл спустилась в метро: смелые и провокационные фото
Голливудская красотка Наоми Кэмпбелл решила немного взбудоражить своих фолловеров в Инстаграм.
Данные снимки были сделаны для одной из рекламных кампаний еще в 2019 году. Однако лишь сейчас Наоми решила поделиться кадрами со своими поклонниками в соцсети.
Неопубликованные снимки,– подписала фото Кэмпбелл.
В комментариях подписчики восхитились красотой актрисы, а также отметили, что фотографу удалось удержаться в рамках эстетики.
Напомним,
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