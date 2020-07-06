Злата Огневич прокомментировала роман с экс-главой Администрации президента
Певица Злата Огневич одна из немногих звезд украинского шоу-бизнеса, которая старается вообще не посвящать публику в свою личную жизнь.
Ведущая программы "Светская жизнь" Катя Осадчая решила разузнать всю правду об отношениях певицы с экс-главой Администрации президента. Ведь опровергать этот роман - нет смысла. Есть подтверждающие документы, что Злата летала с ним чартерным рейсом.
Если я летала в Америку, это же не значит, что у меня роман с Бараком Обамой. Думайте, что хотите,– ответила Огневич.
Если бы у меня был такой мужчина либо связи с политикой, я бы имела, наверное, сейчас дом за Киевом, о котором я давно мечтаю, какое-то крутое авто. У меня обычная машина, у меня однокомнатная квартира, которую мы приобрели с родителями, – говорит Злата Огневич. – Поэтому вся моя декларация, как на ладонях.
Напомним,