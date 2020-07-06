Злата Огневич прокомментировала роман с экс-главой Администрации президента

6 июля 2020 12:35 Юлия Крутиева
Злата Огневич прокомментировала роман с экс-главой Администрации президента
Певица Злата Огневич
instagram.com/zlata.ognevich

Певица Злата Огневич одна из немногих звезд украинского шоу-бизнеса, которая старается вообще не посвящать публику в свою личную жизнь.

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Все свои отношения и всех своих мужчин артистка всегда тщательно скрывала. Несколько лет назад в Сети появилась информация, что Злата Огневич крутит роман и влиятельным политиком.

Ведущая программы "Светская жизнь" Катя Осадчая решила разузнать всю правду об отношениях певицы с экс-главой Администрации президента. Ведь опровергать этот роман - нет смысла. Есть подтверждающие документы, что Злата летала с ним чартерным рейсом.

Если я летала в Америку, это же не значит, что у меня роман с Бараком Обамой. Думайте, что хотите,
– ответила Огневич.

Певица Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

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Хоть артистка и ушла от ответа, Катя Осадчая все же настаивала на том, что в шоу-бизнесе за спиной Златы ходят определенные слухи: когда Огневич встречалась с политиком, у нее, якобы, было больше денег и влияния. Телеведущая расспросила, что отвечает своим коллегам певица по поводу данной информации.

Если бы у меня был такой мужчина либо связи с политикой, я бы имела, наверное, сейчас дом за Киевом, о котором я давно мечтаю, какое-то крутое авто. У меня обычная машина, у меня однокомнатная квартира, которую мы приобрели с родителями, – говорит Злата Огневич. – Поэтому вся моя декларация, как на ладонях.

Певица Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Напомним,

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