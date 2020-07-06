ТОП-3 самых ярких актеров-собак в истории кинематографа: кто они на самом деле

Наконец-то кинотеатры начинают открываться, со всеми ограничениями, но все-таки это свершилось! И на экранах потихоньку, не торопливо, но начинают появляться совершенно новые картины, а не повторы и VOD-релизы.

Лесси, а на самом деле – Пэл

Одним из таких фильмов оказался семейная приключенческая лента "Лесси. Возвращение домой" – новая версия легендарной истории о самой известной собаке породы колли в мировом кино . Чем не повод вспомнить 3 самых ярких актеров-собак в истории кинематографа?

Уж так исторически сложилось, что девочку "Лесси" всегда играли кобели. И первым эту роль исполнил пес по кличке Пэл.

Пэл не был "актером", да что уж, он и послушным питомцем не был. Гонялся за транспортом, в особенности за первыми мотоциклами, и не переставал лаять. Так и оказался у тренера Рэда Уэзервокса, который смог совладать с лаем, но не с трюкачествами и скоростью Пэла. В то же время, студия MGM в 1940-х годах совершала небольшую "кинореволюцию" – работала над первым большим релизом из категории "кино про милых животных". Уэзервокс был приглашен главным тренером и взял Пэла в качестве дублера, но проворный колли всех очаровал и получил первую большую роль в кино.

Нашел и общий язык с актерским составом, в том числе и с очаровательной юной Элизабет Тейлор, для которой первый "Лесси. Возвращение домой" стал кинодебютом, как и для Пэла. Всего четырехлапый актер сыграл в шести фильмах про Лесси и двух сериалах, а десять поколений его потомков играют роль Лесси до сих пор. В том числе и в новой киноверсии книги Эрика Найта "Лесси. Возвращение домой". К слову, именно "Лесси" и пролаял, бегая за мотоциклами, дорогу другим собакам в большом кино. За что персонаж и остается пока единственным животным, имеющим собственную звезду на Голливудской Аллее Славы.

Джек, в реальной жизни – Угги

"Артист" Мишеля Хазанавичуса известен не только своими многочисленными "Оскарами", статусом одного из самых атмосферных фильмов 21-го века, но и невероятно обаятельным лучшим другом главного героя по кличке Джек.

Пса сыграл малыш Угги – джек-рассел-терьер родом из Флориды, поиск которого занял, пожалуй, больше времени, чем понадобилось для выбора большинства актеров-людей в "Артисте". Ладно, возможно мы тут преувеличили, ведь Хазанавичус изначально хотел снимать Жана Дюжардена и Беренис Бежо в главных ролях, но общая мысль понятна.

Будучи щенком, Угги также казался неуправляемым, словно Пэл в свое время, когда, к счастью, к его воспитанию присоединился успешный дрессировщик. Десять лет спустя он станет первой собакой, оставившей отпечаток своих лап возле Китайского театра в Лос-Анджелеса, до этого такой чести удостаивались только кинозвезды. По факту он ею и стал, и в конечном итоге оказался на сцене на церемонии вручения премии Оскар, когда его коллега Жан Дюжарден принял свою награду за лучшую мужскую роль. Также Угги сыграл в фильме "Воды слонам!" в том же 2011-м.

В 2015-м году хозяин собаки Омар Фон Мюллер принял решение об усыплении своего друга, чтобы Угги не продолжал страдать от опухоли. И да, изданы даже мемуары от лица знаменитого пса - "Угги, мой рассказ". Мы не удивлены.

Тот самый Бетховен – Крис

Мы не можем не заметить общей схожести: и снова перед нами история знаменитой собаки, которая была крайне норовливой и непокорной. Сенбернар Крис, сыгравший в первых двух частях семейной комедии "Бетховен", был настоящей "дивой" пока к нему не нашли правильный подход. Знакомая история. А что здесь такого, скажете вы? Ведь и человеческие актеры – вполне себе "дивы" со сложными характерами.

И мы с вами согласны. Разница в том, что при правильной тренировке Крис стал самой настоящей душкой. Что даже один из самых сложных и угрюмых голливудских актеров Чарльз Гродин, сыгравший отца семейства Ньютонов к которому попадает своенравный, но такой обаятельный Бетховен, полюбил пса от вей души. И когда между тренером Криса и продюсером ленты произошел финансовый конфликт, Гродин встал на защиту прав очаровательного Криса.

После двух фильмов, Крис ушел на покой, проживая в спокойствии свои дни и принимая многочисленные приглашения на съемки, которые были с самым настоящим упорством дивы – бесцеремонно отвергнуты.