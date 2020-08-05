Тина Кароль призналась, отправит ли 11-летнего сына вновь учиться в Лондоне

5 августа 2020 18:40 Юлия Крутиева
Тина Кароль призналась, отправит ли 11-летнего сына вновь учиться в Лондоне
Певица Тина Кароль
facebook.com/tina.karol

Поп-дива Тина Кароль воспитывает 11-летнего сына Вениамина.

Читайте такжеТанці з зірками-2020: звезда проекта «Холостяк» стал участником проекта
На карантине Тина Кароль весело проводила время с сыном. Вениамин вернулся в Украину из Лондона еще весной, чтобы переждать карантин дома. Однако дистанционное обучение никто не отменял. 

В одном из последних своих интервью Тина Кароль призналась, помогала ли Вениамину с домашними заданиями на карантине и вернется ли он в Лондон, когда начнется новый учебный год.

Не делала, я «дуб-дерево» в его домашке. Он уже на другом уровне. Не только знаний, английского и так далее. Он просто говорит: «Мама, переходи на украинский», – рассказала Тина Кароль в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» и призналась, что даже просила сына, чтобы тот стал ее учителем английского. – Просила, чтобы подтянул мне акцент. Он сказал, что не сможет, не выдержит. В нашей семье есть такой юмор, подкалываем друг друга.

Тина Кароль с сыном / facebook.com/tina.karol
Читайте такжеИзвестный украинский певец закрутил роман с российской актрисой
Несмотря на продление карантина, Вениамин, говорит певица, вернется в Лондон, как только начнется учебный год.

Мы для себя решили, что несмотря на то, будет дистанционное обучение или нет, он все равно туда поедет. Потому что он соскучился, там его друзья, развлечения,
– отметила артистка.

Напомним, 

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Тина Кароль социальные сети новости

Материалы по теме

Надя Дорофеева призналась, беременна ли она от Владимира Дантеса
Новости

Надя Дорофеева призналась, беременна ли она от Владимира Дантеса
Выбор матери: смотреть 13 серию онлайн
Сериалы

Выбор матери: смотреть 13 серию онлайн
Выбор матери: смотреть 12 серию онлайн
Сериалы

Выбор матери: смотреть 12 серию онлайн
Выбор матери: смотреть 11 серию онлайн
Сериалы

Выбор матери: смотреть 11 серию онлайн

Популярное на сайте

Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом

Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом
Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют

Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине
Дизайнеры создали джинсы, которые защищают от коронавируса

Дизайнеры создали джинсы, которые защищают от коронавируса

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2020)
Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)
Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 31.07.2020)

Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 31.07.2020)
Выбор матери: смотреть 7 серию онлайн

Выбор матери: смотреть 7 серию онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK