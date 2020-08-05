Тина Кароль призналась, отправит ли 11-летнего сына вновь учиться в Лондоне
5 августа 2020 18:40
Певица Тина Кароль
facebook.com/tina.karol
Поп-дива Тина Кароль воспитывает 11-летнего сына Вениамина.
Тина Кароль весело проводила время с сыном. Вениамин вернулся в Украину из Лондона еще весной, чтобы переждать карантин дома. Однако дистанционное обучение никто не отменял.
В одном из последних своих интервью Тина Кароль призналась, помогала ли Вениамину с домашними заданиями на карантине и вернется ли он в Лондон, когда начнется новый учебный год.
Не делала, я «дуб-дерево» в его домашке. Он уже на другом уровне. Не только знаний, английского и так далее. Он просто говорит: «Мама, переходи на украинский», – рассказала Тина Кароль в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» и призналась, что даже просила сына, чтобы тот стал ее учителем английского. – Просила, чтобы подтянул мне акцент. Он сказал, что не сможет, не выдержит. В нашей семье есть такой юмор, подкалываем друг друга.
Тина Кароль с сыном / facebook.com/tina.karol
Мы для себя решили, что несмотря на то, будет дистанционное обучение или нет, он все равно туда поедет. Потому что он соскучился, там его друзья, развлечения,– отметила артистка.
Напомним,