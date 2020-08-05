Звезда Вечернего квартала Александр Пикалов оказался в больнице из-за коронавируса

Список знаменитостей, которых настиг вирус COVID-19 пополнился.

В этот раз коронавирус подкосил здоровье одного из самых ярких юмористических актеров - звезду «Вечернего квартала» и художественного руководителя «Женского квартала» Александра Пикалова.

44-летний актер заболел коронавирусом несколько месяцев назад, но об этом стало известно лишь сейчас. В Александровской больнице ему пришлось провести неделю.

Об этом Александр рассказал во время интервью с ведущим проекта «Зе Интервьюер» Анатолием Анатоличем. Поделился актер и «впечатлениями» от встречи с COVID-19.

Состояние, ты чувствуешь себя полным дураком. Все болит, ломит тело... Классическая форма, 37,5, восемь дней, - рассказал Пикалов. - Жив здоров, пью, курю. Все работает.

Актер Александр Пикалов / PR agency YULA

Сейчас Пикалов полностью здоров и даже успел принять участие в записи новых выпусков проекта «Женский квартал».

Напомним,