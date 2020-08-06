Ревизор-11: Юлию Панкову ужаснула ночная ревизия отеля в Кривом Роге

6 августа 2020 14:50 Юлия Крутиева
Ревизор-11: Юлию Панкову ужаснула ночная ревизия отеля в Кривом Роге
Ревизор-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 03.08.2020)
пресс-служба Нового канала

Ведущая Нового канала Юлия Панкова проверила самый дорогой и самый дешевый номера отеля.

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Ведущая проекта «Ревизор» (Новый канал) Юля Панкова запаслась белыми перчатками и отправилась на ночную ревизию в отель «Империал», что в Кривом Роге. Для проверки она выбрала самый дешевый и самый дорогой номера. Что ждало ее за дверью каждого?

Сложилось впечатление, что я попала в Припять, когда открыла общий номер на 12 мест, - признается ведущая Нового канала. – Думала, что у меня волосы встанут дыбом от страха. Посреди комнаты валялись старые тумбы и кресла. Окна были забиты картоном и закрыты стеклом. На кроватях – грязные матрасы и подушки. Кое-где с кровавыми пятнами. Когда-то я видела тюремные нары, но в номере «Империал» условия хуже.

Ревизор-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 03.08.2020) / пресс-служба Нового канала

Цена за такой фильм ужасов – 100 гривен за кровать. Самый дорогой номер с джакузи стоит 800 гривен.

Я надеялась, что он не такой запущенный, как самый дешевый, – признается Юля. – Но увы... В номере я обнаружила грязные полотенца и много волос. К сожалению, в отеле совершенно не заботятся о чистоте.

Ревизор-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 03.08.2020) / пресс-служба Нового канала

Администратор заведения постоянно убегала от Юли, а владелец угрожал.

После всего увиденного во время ревизии, «Ревизор» не рекомендует отель «Империал», что в самом центре Кривого Рога.

Ревизор-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 03.08.2020) / пресс-служба Нового канала

Включайте понедельникам в 19:00 программу «Ревизор» на Новом канале.

Напомним,

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