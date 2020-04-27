Голос країни-10: кто победил в шоу 26.04.2020
В воскресенье, 26 апреля, в прямом эфире канала «1+1» состоялся суперфинал десятого сезона шоу «Голос країни».
Ерлан Баибазаров из команды ПТП и NK.
Индира Едильбаева из команды Дана Балана.
Роман Сасанчин из команды Тины Кароль.
Сергей Асафатов из команды Димы Монатика.
И так, по итогам зрительского голосования, победу в шоу, квартиру в Киеве и звание "Голосу країни-10" одержал подопечный Тины Кароль – Роман Сасанчин.
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