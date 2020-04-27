Голос країни-10: кто победил в шоу 26.04.2020

27 апреля 2020 01:20 Юлия Крутиева
Голос країни-10: кто победил в шоу 26.04.2020
Голос країни-10: кто победил в шоу 26.04.2020
пресс-служба канала 1+1

В воскресенье, 26 апреля, в прямом эфире канала «1+1» состоялся суперфинал десятого сезона шоу «Голос країни».

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Из-за пандемии коронавируса в этом году состоялся всего один прямой эфир, в котором стало известно имя победителя. За победу в финале шоу «Голос країни-10» боролось аж 20 участников с начала эфира, однако после первого голосования осталось всего 4 участника – по одному из каждой команды:

Ерлан Баибазаров из команды ПТП и NK.

Индира Едильбаева из команды Дана Балана.

Роман Сасанчин из команды Тины Кароль.

Сергей Асафатов из команды Димы Монатика.
 
И так, по итогам зрительского голосования, победу в шоу, квартиру в Киеве и звание "Голосу країни-10" одержал подопечный Тины Кароль – Роман Сасанчин

Голос країни-10: Роман Сасанчин победил в шоу 26.04.2020 / пресс-служба

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