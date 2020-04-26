Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
В воскресенье, 26 апреля, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел суперфинал юбилейного сезона шоу «Голос країни-10».
Команда ПТП и NK – Ерлан Баибазаров, Юлия Коровко, Анастасия Картвелишвили, Виталий Окс и Максим Перепелица.
Команда Дана Балана – Индира Едильбаева, Дарья Петрожицкая, Назар Яцишин, Анастасия Балог и Мария Кондратенко.
Команда Тины Кароль – Ольга Мельник, Анна Трубецкая, Дарья Полоротова, Роман Сасанчин и Даниэль Салем.
Команда Монатика – Лида Ли, Сергей Асафатов, Юрий Самовилов, Мелен Пасса и Сергей Роман.
На первом этапе свои новые песни споют все 20 суперфиналистов: по 5 участников от каждой команды. Затем закроются линии для голосования и будет назван победитель в каждой команде.
Далее голоса обнулятся. Во втором этапе 4 суперфиналисты споют еще раз. А победителем станет тот участник, который получит наибольшее количество голосов телезрителей.
Кто же из талантов стал народным любимцем и получил в 10 сезоне звание «Голосу країни» читайте на нашем сайте TV.UA.
15 выпуск шоу «Голос країни-10» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «Голос країни-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.
Сергей Роман — "Водограй" — финал — Голос страны 10 сезон
Мелен Пасса — "Personal Jesus" — финал — Голос страны 10 сезон
Юрий Самовилов — "Black Black Heart" — финал — Голос страны 10 сезон
Сергей Асафатов — "Кішка/Зелені очі" — финал — Голос страны 10 сезон
Лида Ли — "Жалі" — финал — Голос страны 10 сезон
Назар Яцишин — "It's Alright" — финал — Голос страны 10 сезон
Мария Кондратенко — "Ой, у гаю при Дунаю" — финал — Голос страны 10 сезон
Индира Едильбаева — "Лишь до утра" — финал — Голос страны 10 сезон
Анастасия Балог — "Physical" — финал — Голос страны 10 сезон
Дарья Петрожицкая — "Ederlezi" — финал — Голос страны 10 сезон
Екатерина Степура и Максим Перепелица — "4 minutes" — финал — Голос страны 10 сезон
Юлия Коровко — "Черемшина" — финал — Голос страны 10 сезон
Ерлан Баибазаров — "Wicked Game" — финал — Голос страны 10 сезон
Виталий Окс — "7 rings" — финал — Голос страны 10 сезон
Анастасия Картвелишвили — "Всё будет хорошо" — финал — Голос страны 10 сезон
Анна Трубецкая — "Без бою" — финал — Голос страны 10 сезон
Даниэль Салем — "Нежность" — финал — Голос страны 10 сезон
Дарья Полоротова — "No Time To Die" — финал — Голос страны 10 сезон
Роман Сасанчин — "Цвіте черешня" — финал — Голос страны 10 сезон
Ольга Мельник — "В мене немає дому" — финал — Голос страны 10 сезон