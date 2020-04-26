Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

В воскресенье, 26 апреля, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел суперфинал юбилейного сезона шоу «Голос країни-10».

Сегодня состоялась решающая битва за почетное звание «Голосу країни-10» . За победу боролись:

Команда ПТП и NK – Ерлан Баибазаров, Юлия Коровко, Анастасия Картвелишвили, Виталий Окс и Максим Перепелица.

Команда Дана Балана – Индира Едильбаева, Дарья Петрожицкая, Назар Яцишин, Анастасия Балог и Мария Кондратенко.

Команда Тины Кароль – Ольга Мельник, Анна Трубецкая, Дарья Полоротова, Роман Сасанчин и Даниэль Салем.

Команда Монатика – Лида Ли, Сергей Асафатов, Юрий Самовилов, Мелен Пасса и Сергей Роман.

На первом этапе свои новые песни споют все 20 суперфиналистов: по 5 участников от каждой команды. Затем закроются линии для голосования и будет назван победитель в каждой команде.

Далее голоса обнулятся. Во втором этапе 4 суперфиналисты споют еще раз. А победителем станет тот участник, который получит наибольшее количество голосов телезрителей.

Кто же из талантов стал народным любимцем и получил в 10 сезоне звание «Голосу країни» читайте на нашем сайте TV.UA.

15 выпуск шоу «Голос країни-10» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «Голос країни-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Сергей Роман — "Водограй" — финал — Голос страны 10 сезон

Мелен Пасса — "Personal Jesus" — финал — Голос страны 10 сезон

Юрий Самовилов — "Black Black Heart" — финал — Голос страны 10 сезон

Сергей Асафатов — "Кішка/Зелені очі" — финал — Голос страны 10 сезон

Лида Ли — "Жалі" — финал — Голос страны 10 сезон

Назар Яцишин — "It's Alright" — финал — Голос страны 10 сезон

Мария Кондратенко — "Ой, у гаю при Дунаю" — финал — Голос страны 10 сезон

Индира Едильбаева — "Лишь до утра" — финал — Голос страны 10 сезон

Анастасия Балог — "Physical" — финал — Голос страны 10 сезон

Дарья Петрожицкая — "Ederlezi" — финал — Голос страны 10 сезон

Екатерина Степура и Максим Перепелица — "4 minutes" — финал — Голос страны 10 сезон

Юлия Коровко — "Черемшина" — финал — Голос страны 10 сезон

Ерлан Баибазаров — "Wicked Game" — финал — Голос страны 10 сезон

Виталий Окс — "7 rings" — финал — Голос страны 10 сезон

Анастасия Картвелишвили — "Всё будет хорошо" — финал — Голос страны 10 сезон

Анна Трубецкая — "Без бою" — финал — Голос страны 10 сезон

Даниэль Салем — "Нежность" — финал — Голос страны 10 сезон

Дарья Полоротова — "No Time To Die" — финал — Голос страны 10 сезон

Роман Сасанчин — "Цвіте черешня" — финал — Голос страны 10 сезон

Ольга Мельник — "В мене немає дому" — финал — Голос страны 10 сезон