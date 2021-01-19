Святослав Гринчук в День рождения неожиданно получил поздравления от университетского преподавателя

16 января известный украинский телеведущий Святослав Гринчук отпраздновал свой день рождения. Единственному представителю мужского пола, ведущему ТСН на 1+1, исполнилось 36 лет.

Из-за карантинных ограничений, которые сейчас введены в Украине, Святослав Гринчук отказался от шумного празднования с друзьями, а провел свой день рождения в кругу жены Христины и 3-летней дочки Дзвинки.

Из-за локдауна праздновал дома тихо и мирно, только с семьей. Возможно, когда все закончится, встречусь с друзьями. Главная аттракция дня рождения - это погода. Мы выбрались на санки, еще в хоккей играли с дочкой. Жена подарила сверхмощный power bank, поскольку у меня всегда проблемы с разрядкой телефона, и настольную игру - домашний аэрохоккей. Мы почти целый день провели на улице. Несмотря на минус 19, нам было весело, хоть и морозно. А вечером Дзвинка спела для мне «Happy birthday to you» и задувала свечи, - поделился ведущий ТСН, добавив, что его дочь очень любит задувать свечи на торте и делает это на все дни рождения в их семье.

Святослав Гринчук с дочерью Дзвинкой

Родные именинника поздравляли его телефонными звонками из Львова, а крестница и кум – через видеосвязь. Но неожиданностью для Святослава стало поздравление от доцента кафедры радиовещания и телевидения, кандидата политических наук Юраша Андрея Васильевича, который был преподавателем у Гринчука во Львовском национальном университете имени Ивана Франко:

У талантливого журналиста и некогда одного из моих самых ярких студентов Святослава Гринчука – сегодня день рождения! Святослав, тебе очень много дано, ты как был студентом, как стал уже профессиональным журналистом, всегда достигал многого. Желаю воспользоваться максимально всеми теми дарами, которые тебе определены судьбой. Будь счастлив, победным во всем и всегда таким, на кого будут все равняться и говорить: «Мы гордимся тем, что знаем Святослава Гринчука». Многие лета, Святослав!»

Не забыли поздравить ведущего через соцсети и коллеги по ТСН - Маричка Падалко, Лидия Таран, Соломия Витвицкая, актер и продюсер Юрий Горбунов, ведущие Сніданок. Вихідной - Валентина Хамайко и Александр Попов, а ведущие Сніданок з 1+1 – Неля Шовкопляс, Егор Гордеев, Людмила Барбир, Руслан Сеничкин - вообще заинтриговали, что готовят для Святослава сюрприз.

Сегодня у нашего любимого Святика день рождения. Будь счастливым и здоровым! Любим тебя крепко-крепко всем Сніданком. А еще мы для тебя готовим сюрприз. Жди! С Днем рождения! - написала Неля Шовкопляс.

Напомним,