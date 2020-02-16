Робби Уильямс стал папой в четвертый раз: первое фото с малышом

16 февраля 2020 15:00 Катерина Даниленко
Робби Уильямс стал папой в четвертый раз: первое фото с малышом
Певец Робби Уильямс с женой
социальная сеть Instagram

Артист и его жена прибегли к суррогатному материнству.

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Британский музыкант Робби Уильямс и его жена Айда Филд снова стали родителями. На День влюбленных на свет появился четвертый ребенок пары. О пополнении в семье жена Уильямса сообщила в своем Instagram.

Найди отличие! Этот День святого Валентина мы хотим отпраздновать совершенно особым способом ... Знакомьтесь, Бо Бенедикт Энтони Уильямс,
‒ подписала трогательный кадр женщина.

Айда призналась, что они с мужем вновь воспользовались услугами суррогатного материнства. Сына им подарила та самая женщина, что родила и их третьего ребенка.

Как и в случае с Коко, это наш биологический ребенок, но родила его потрясающая суррогатная мать. Мы так счастливы, что наш сын здоров и теперь с нами, теперь мы официально полная семья,
‒ добавила счастливая Филд.

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К слову, до четвертого малыша звездная пара воспитывала троих детей ‒ 7-летнюю дочь Теодору, 5-летнего сына Чарлтона и годовалую дочь Коллет. Первых двоих детей Айда родила самостоятельно.

Напомним,

  

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