Робби Уильямс стал папой в четвертый раз: первое фото с малышом
16 февраля 2020 15:00
Певец Робби Уильямс с женой
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Артист и его жена прибегли к суррогатному материнству.
Читайте такжеЧувственное декольте и слезы поклонников: Тина Кароль произвела фурор на автограф-сессии во ЛьвовеБританский музыкант Робби Уильямс и его жена Айда Филд снова стали родителями. На День влюбленных на свет появился четвертый ребенок пары. О пополнении в семье жена Уильямса сообщила в своем Instagram.
Найди отличие! Этот День святого Валентина мы хотим отпраздновать совершенно особым способом ... Знакомьтесь, Бо Бенедикт Энтони Уильямс,‒ подписала трогательный кадр женщина.
Айда призналась, что они с мужем вновь воспользовались услугами суррогатного материнства. Сына им подарила та самая женщина, что родила и их третьего ребенка.
Как и в случае с Коко, это наш биологический ребенок, но родила его потрясающая суррогатная мать. Мы так счастливы, что наш сын здоров и теперь с нами, теперь мы официально полная семья,‒ добавила счастливая Филд.
Напомним,