МастерШеф 12 сезон 17 випуск від 23.12.2023 дивитися онлайн

23 грудня 2023 18:20 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 12 сезон 17 випуск від 23.12.2023 дивитися онлайн
МастерШеф 12 сезон: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 23.12.2023)
Пресслужба каналу СТБ

23 грудня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 17 випуск 12 сезону шоу МастерШеф. 17 випуск проєкту МастерШеф 12 сезон від 23.12.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 17 випуску проєкту МастерШеф 12 сезон: кулінари-аматори за крок до омріяного фіналу! Цього тижня в кожному з конкурсів прощатимуться з одним учасником! Кожна помилка коштуватиме участі в проєкті. Кулінари не лише готуватимуть, а й дегустуватимуть. Всі учасники, окрім одного, полишать кухню. А хто залишиться – скуштує страву, яку готували судді. Страва складається з 14 інгредієнтів, за спинами кулінарів чекатиме 28 інгредієнтів: 14 правильних, які судді використали у стравах, та 14 хибних. Після куштування страви, у кулінара буде 7 хвилин, аби знайти потрібні інгредієнти. Переможців визначать бали: максимум 14 балів можна отримати за вгадані інгредієнти, максимум 15 балів за саму страву, по 5 від кожного судді. Хто набере найменшу кількість балів… відразу залишить проєкт! Кому доведеться попрощатися з мрією, а хто продовжить змагатися за звання найкращого? Дивіться онлайн МастерШеф 12 сезон 17 випуск від 23.12.2023.

17 випуск шоу МастерШеф 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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