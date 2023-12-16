МастерШеф 12 сезон 16 випуск від 16.12.2023 дивитися онлайн

16 грудня 2023 18:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 12 сезон 16 випуск від 16.12.2023 дивитися онлайн
МастерШеф 12 сезон: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 16.12.2023)
Пресслужба каналу СТБ

16 грудня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 16 випуск 12 сезону шоу МастерШеф. 16 випуск проєкту МастерШеф 12 сезон від 16.12.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 16 випуску проєкту МастерШеф 12 сезон: цей тиждень на проєкті стане одним з найочікуваніших, адже аматори, які впораються з випробуваннями, отримають омріяні кітелі! Перший конкурс буде командним. Також будуть важливі гості – близькі та рідні учасників! Ба більше, саме вони готуватимуть на кухні проєкту! Учасники керуватимуть процесами з балкона, адже справжній шеф має вміти давати чіткі вказівки! Кожна команда має придумати концептуальне меню, яке складатиметься із закуски, основної страви та десерту. Страви, звісно, мають бути на високому рівні! Чи впораються кулінари та їхні близькі? Та хто покине проєкт за крок до кітеля? Дивіться онлайн МастерШеф 12 сезон 16 випуск від 16.12.2023.

16 випуск шоу МастерШеф 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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