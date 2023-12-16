МастерШеф 12 сезон 16 випуск від 16.12.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 16 випуску проєкту МастерШеф 12 сезон: цей тиждень на проєкті стане одним з найочікуваніших, адже аматори, які впораються з випробуваннями, отримають омріяні кітелі! Перший конкурс буде командним. Також будуть важливі гості – близькі та рідні учасників! Ба більше, саме вони готуватимуть на кухні проєкту! Учасники керуватимуть процесами з балкона, адже справжній шеф має вміти давати чіткі вказівки! Кожна команда має придумати концептуальне меню, яке складатиметься із закуски, основної страви та десерту. Страви, звісно, мають бути на високому рівні! Чи впораються кулінари та їхні близькі? Та хто покине проєкт за крок до кітеля? Дивіться онлайн МастерШеф 12 сезон 16 випуск від 16.12.2023.