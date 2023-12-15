Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 10 випуск від 02.12.2023 дивитися онлайн

15 грудня 2023 11:44 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 10 випуск від 02.12.2023 дивитися онлайн
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 02.12.2023)
Пресслужба каналу СТБ

2 грудня на СТБ і на сайті TV.UA в ефір вийшов 10 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон. 10 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон від 02.12.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 10 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: у цьому випуску Євген Клопотенко зустрінеться віч-на-віч зі своїм заклятим ворогом – салатом олів’є! Цю улюблену страву на кухню шоу приніс для українізації зірковий гість – народний артист України й головний вусань естради Павло Зібров. Співак відверто розповість шефу про волонтерські концерти, власні коронні страви й руйнування багаторічної дружби з Таїсією Повалій.

А Євген тим часом відродить автентичні страви, які додадуть смачного різноманіття вашим святковим столам! Готові дізнатися, як смакує уланівська картопля? Чому мацик – це унікальний продукт? І що може скласти конкуренцію розкішним вусам Павла Зіброва? Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 10 випуск від 02.12.2023.

10 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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