Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 10 випуск від 02.12.2023 дивитися онлайн
2 грудня на СТБ і на сайті TV.UA в ефір вийшов 10 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон. 10 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон від 02.12.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
А Євген тим часом відродить автентичні страви, які додадуть смачного різноманіття вашим святковим столам! Готові дізнатися, як смакує уланівська картопля? Чому мацик – це унікальний продукт? І що може скласти конкуренцію розкішним вусам Павла Зіброва? Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 10 випуск від 02.12.2023.
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