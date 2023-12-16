Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 11 випуск від 09.12.2023 дивитися онлайн

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 09.12.2023)
Пресслужба каналу СТБ
9 грудня на СТБ і на сайті TV.UA в ефір вийшов 11 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон. 11 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон від 09.12.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться в 11 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: цього разу на кухню шоу завітала актриса театру й кіно Анастасія Карпенко разом із традиційною мюнхенською стравою вайсвурст. Хай би якими смачними не були німецькі сосиски, українській кухні є що їм протиставити! Готові побачити відродження поліської білої ковбаси й медівника з бортницьким медом? Хочете дізнатися цікаві подробиці кар’єри й особистого життя Анастасії Карпенко? Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 11 випуск від 09.12.2023.