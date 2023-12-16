МастерШеф 12 сезон 16 випуск: хто покинув шоу 16.12.2023

16 грудня 2023 23:10 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

МастерШеф 12 сезон 16 випуск: хто покинув шоу 16.12.2023
МастерШеф 12 сезон: хто залишив проєкт у 16 випуску від 16.12.2023
Пресслужба каналу СТБ

16 грудня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 16 випуск кулінарного шоу МастерШеф 12 сезон. Хто покинув шоу у 16 випуску МастерШеф 12 сезон від 16.12.2023 – читайте на сайті TV.UA.

Читайте такожПольський суп на айрані: журек без закваски від Шефа Алекса Якутова
Аматори продовжують змагання за звання найкращого! На 16-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 12 сезон» потрапили такі учасники: Руслан Батильчук, Вікторія Науменко, Ольга Рябенко та Ілля Харламов.

Битва чорних була сьогодні надважлива як ніколи, адже учасники билися за кітелі! Завданням сьогоднішньої битви чорних було приготування десерту. Начебто все просто, але... були коробки-загадки. Саме під ними на учасників чекали ускладнення. Замість звичних кухонних девайсів там були інструменти для ремонту. З цим конкурсом всі учасники справилися добре. Саме тому у 16 випуску «МастерШеф 12 сезон» кухню проєкту ніхто залишив, а всі семеро учасників отримали омріяні кітелі!

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

МастерШеф телешоу новини хто покинув шоу телешоу 2023 МастерШеф 12 сезон

Матеріали на тему

Світ навиворіт. Україна: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 08.12.2023)
Телешоу

Світ навиворіт. Україна: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 08.12.2023)
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 09.12.2023)
Телешоу

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 09.12.2023)
Співачка Ne Ta: я відпустила своє минуле
Інтерв'ю

Співачка Ne Ta: я відпустила своє минулеЕксклюзив
Ліга Сміху. Волонтерський десант 2 сезон дивитися онлайн випуск від 08.12.2023
Телешоу

Ліга Сміху. Волонтерський десант 2 сезон дивитися онлайн випуск від 08.12.2023
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 26.11.2023)

Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 26.11.2023)
МастерШеф 12 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 09.12.2023)

МастерШеф 12 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 09.12.2023)
МастерШеф 12 сезон: хто залишив проєкт у 15 випуску від 09.12.2023

МастерШеф 12 сезон: хто залишив проєкт у 15 випуску від 09.12.2023
Серіал вихідного дня на СТБ – «Ми більше ніж я»

Серіал вихідного дня на СТБ – «Ми більше ніж я»

Популярне відео

Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 26.11.2023)

Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 26.11.2023)
МастерШеф 12 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 09.12.2023)

МастерШеф 12 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 09.12.2023)
Світ навиворіт. Україна: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 01.12.2023)

Світ навиворіт. Україна: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 01.12.2023)
Хто зверху 12 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 30.11.2023)

Хто зверху 12 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 30.11.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK