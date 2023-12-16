МастерШеф 12 сезон 16 випуск: хто покинув шоу 16.12.2023

16 грудня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 16 випуск кулінарного шоу МастерШеф 12 сезон. Хто покинув шоу у 16 випуску МастерШеф 12 сезон від 16.12.2023 – читайте на сайті TV.UA.

Аматори продовжують змагання за звання найкращого! На 16-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 12 сезон» потрапили такі учасники: Руслан Батильчук, Вікторія Науменко, Ольга Рябенко та Ілля Харламов.

Битва чорних була сьогодні надважлива як ніколи, адже учасники билися за кітелі! Завданням сьогоднішньої битви чорних було приготування десерту. Начебто все просто, але... були коробки-загадки. Саме під ними на учасників чекали ускладнення. Замість звичних кухонних девайсів там були інструменти для ремонту. З цим конкурсом всі учасники справилися добре. Саме тому у 16 випуску «МастерШеф 12 сезон» кухню проєкту ніхто залишив, а всі семеро учасників отримали омріяні кітелі!