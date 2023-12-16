МастерШеф 12 сезон 16 випуск: хто покинув шоу 16.12.2023
16 грудня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 16 випуск кулінарного шоу МастерШеф 12 сезон. Хто покинув шоу у 16 випуску МастерШеф 12 сезон від 16.12.2023 – читайте на сайті TV.UA.
Битва чорних була сьогодні надважлива як ніколи, адже учасники билися за кітелі! Завданням сьогоднішньої битви чорних було приготування десерту. Начебто все просто, але... були коробки-загадки. Саме під ними на учасників чекали ускладнення. Замість звичних кухонних девайсів там були інструменти для ремонту. З цим конкурсом всі учасники справилися добре. Саме тому у 16 випуску «МастерШеф 12 сезон» кухню проєкту ніхто залишив, а всі семеро учасників отримали омріяні кітелі!