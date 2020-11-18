Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
18 ноября 2020 18:15
Юлия Крутиева
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
пресс-служба Нового канала
23 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 6 выпуск реалити Супер Топ-модель по-украински.
Смотрите в 6 выпуске реалити Супер Топ-модель по-украински
: Чтобы моделинг приносил не только удовольствие, но и материальный доход, нужен заказчик! Для этого модели любого уровня важно с первой встречи проявить себя, запомниться и произвести хорошее впечатление о себе. Поэтому всю неделю модели будут работать с реальными заказчиками и выяснять, кто — лучший среди лучших. Кому же придется покинуть проект?
6 выпуск реалити Супер Топ-модель по-украински смотрите 23.11.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски реалити Супер Топ-модель по-украински смотрите ПО ССЫЛКЕ.