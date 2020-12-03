О чем молчат женщины: почему женщины боятся рожать, и из-за чего становятся чайлдфри

О чем молчат женщины: почему женщины боятся рожать, и из-за чего становятся чайлдфри

Призвание женщины – делать то, что дарит ей счастье. Однако многие до сих пор сталкиваются со стереотипами, что лишь став мамой, можно реализоваться на 100%.

Эксперты «О чем молчат женщины» на СТБ разобрались в теме чайлдфри . Каждая женщина имеет право сама выбирать, как ей жить, с кем и как строить семью. В том числе, и рожать ли ребенка.

Чайлдфри – это осознанная бездетность, то есть, сознательное желание не иметь детей. Самое главное в этой идеологии – искреннее и осознанное желание.

Нередко женщины не хотят детей из-за своих страхов или травм. В таком случае это нужно проработать со специалистом.

Наиболее частые опасения женщин:

● изменение состояния тела (растяжки, обвисшая грудь и т.д.)

● угрозы здоровью (осложнения, повреждения во время или после родов)

● генетические заболевания (передача ребенку тяжелых заболеваний по наследству)

● потеря личного комфорта (изменения графика жизни, посвящение времени ребенку)

● финансовая нестабильность

● послеродовая депрессия

● страх не своего полюбить ребенка

Психологи отмечают, что инстинкт продолжения рода есть у всех людей. Мужчина часто самореализовывается через отцовство и для него это не менее важно, чем для женщины. Но в течение жизни люди могут иметь травматический опыт, который приводит к страху иметь детей.

Три категории людей, склонных к нежеланию иметь детей:

1) Инфантилизм. Это присуще тем девушкам, которые выросли в семьях с гиперопекой. Такое воспитание приводит к тому, что женщина живет только ради себя и у нее есть страх ответственности, несформированность психологически взрослого человека. Ребенок не может родить ребенка.

2) Требовательность родителей, особенно матери. Девушки, мамы которых считали дочь проектом своей гордости, для которых важно соответствовать ожиданиям матери – слишком завышенные требования.

3) Травматическое детство. Когда родители, мама транслирует ребенку, что он – старший из детей. Братья и сестры маленькие, ребенок понимает, что он может занять его место. Или же страх, что ваш ребенок будет также страдать, как и вы. Опасения, что малыш столкнется с теми же трудностями, что и вы.

Каждая женщина имеет право не хотеть рожать детей и посвящать свою жизнь тому, чему ей хочется. Главное – это осознанное желание, а не страх.

Напомним,