О чем молчат женщины: почему женщины боятся рожать, и из-за чего становятся чайлдфри

3 декабря 2020 22:05 Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: почему женщины боятся рожать, и из-за чего становятся чайлдфри
О чем молчат женщины: почему женщины боятся рожать, и из-за чего становятся чайлдфри
pixabay.com

Призвание женщины – делать то, что дарит ей счастье. Однако многие до сих пор сталкиваются со стереотипами, что лишь став мамой, можно реализоваться на 100%.

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Эксперты «О чем молчат женщины» на СТБ разобрались в теме чайлдфри. Каждая женщина имеет право сама выбирать, как ей жить, с кем и как строить семью. В том числе, и рожать ли ребенка.

Чайлдфри – это осознанная бездетность, то есть, сознательное желание не иметь детей. Самое главное в этой идеологии – искреннее и осознанное желание.

Нередко женщины не хотят детей из-за своих страхов или травм. В таком случае это нужно проработать со специалистом.

Наиболее частые опасения женщин:

●    изменение состояния тела (растяжки, обвисшая грудь и т.д.) 
●    угрозы здоровью (осложнения,  повреждения во время или после родов)  
●    генетические заболевания  (передача ребенку тяжелых заболеваний по наследству)
●    потеря личного комфорта (изменения графика жизни, посвящение времени ребенку) 
●    финансовая нестабильность 
●    послеродовая депрессия
●    страх не своего полюбить ребенка 

Психологи отмечают, что инстинкт продолжения рода есть у всех людей. Мужчина часто самореализовывается через отцовство и для него это не менее важно, чем для женщины. Но в течение жизни люди могут иметь травматический опыт, который приводит к страху иметь детей.

Три категории людей, склонных к нежеланию иметь детей:

1) Инфантилизм. Это присуще тем девушкам, которые выросли в семьях с гиперопекой. Такое воспитание приводит к тому, что женщина живет только ради себя и у нее есть страх ответственности, несформированность психологически взрослого человека. Ребенок не может родить ребенка.

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2) Требовательность родителей, особенно матери. Девушки, мамы которых считали дочь проектом своей гордости, для которых важно соответствовать ожиданиям матери – слишком завышенные требования.

3) Травматическое детство. Когда родители, мама транслирует ребенку, что он – старший из детей. Братья и сестры маленькие, ребенок понимает, что он может занять его место. Или же страх, что ваш ребенок будет также страдать, как и вы. Опасения, что малыш столкнется с теми же трудностями, что и вы.

Каждая женщина имеет право не хотеть рожать детей и посвящать свою жизнь тому, чему ей хочется. Главное – это осознанное желание, а не страх.

Напомним,

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