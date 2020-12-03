О чем молчат женщины: почему женщины боятся рожать, и из-за чего становятся чайлдфри
Призвание женщины – делать то, что дарит ей счастье. Однако многие до сих пор сталкиваются со стереотипами, что лишь став мамой, можно реализоваться на 100%.
Чайлдфри – это осознанная бездетность, то есть, сознательное желание не иметь детей. Самое главное в этой идеологии – искреннее и осознанное желание.
Нередко женщины не хотят детей из-за своих страхов или травм. В таком случае это нужно проработать со специалистом.
Наиболее частые опасения женщин:
● изменение состояния тела (растяжки, обвисшая грудь и т.д.)
● угрозы здоровью (осложнения, повреждения во время или после родов)
● генетические заболевания (передача ребенку тяжелых заболеваний по наследству)
● потеря личного комфорта (изменения графика жизни, посвящение времени ребенку)
● финансовая нестабильность
● послеродовая депрессия
● страх не своего полюбить ребенка
Психологи отмечают, что инстинкт продолжения рода есть у всех людей. Мужчина часто самореализовывается через отцовство и для него это не менее важно, чем для женщины. Но в течение жизни люди могут иметь травматический опыт, который приводит к страху иметь детей.
Три категории людей, склонных к нежеланию иметь детей:
1) Инфантилизм. Это присуще тем девушкам, которые выросли в семьях с гиперопекой. Такое воспитание приводит к тому, что женщина живет только ради себя и у нее есть страх ответственности, несформированность психологически взрослого человека. Ребенок не может родить ребенка.
3) Травматическое детство. Когда родители, мама транслирует ребенку, что он – старший из детей. Братья и сестры маленькие, ребенок понимает, что он может занять его место. Или же страх, что ваш ребенок будет также страдать, как и вы. Опасения, что малыш столкнется с теми же трудностями, что и вы.
Каждая женщина имеет право не хотеть рожать детей и посвящать свою жизнь тому, чему ей хочется. Главное – это осознанное желание, а не страх.
Напомним,