О чем молчат женщины: эксперты разберутся в теме чайлдфри

2 декабря 2020 12:40 Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: эксперты разберутся в теме чайлдфри
О чем молчат женщины: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 02.12.2020)
пресс-служба

Сегодня в 19:00 в студию ток-шоу "О чем молчат женщины" на СТБ придет героиня, которая признается, что не хочет иметь детей. Из-за этого она не может построить отношения с мужчинами.

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В студию "О чем молчат женщины" к Оксане Байрак придет красивая и успешная Наталья. В свои 41 она устала от вопросов “Когда же дети?” и сбегала от мужчин, которые хотели от нее ребенка. Уже много лет она не может построить гармоничные отношения и терпит осуждение общества из-за того, что не хочет становиться мамой.

Является ли ребенок обязательной ценой неодиночества? - задается вопросом Наташа.

В студии одни эксперты на своих примерах расскажут, почему не стоит рожать, если ты искренне этого не хочешь. А эксперты с другой стороны объяснят, что нужно рожать, ведь «любовь приходит в процессе материнства». Легендарная Лариса Кадочникова расскажет о своей истории отказа от материнства и зрители услышать счастливые и трагические истории семей, в которых отказались от детей.

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