О чем молчат женщины: эксперты разберутся в теме чайлдфри
Сегодня в 19:00 в студию ток-шоу "О чем молчат женщины" на СТБ придет героиня, которая признается, что не хочет иметь детей. Из-за этого она не может построить отношения с мужчинами.
Является ли ребенок обязательной ценой неодиночества? - задается вопросом Наташа.
В студии одни эксперты на своих примерах расскажут, почему не стоит рожать, если ты искренне этого не хочешь. А эксперты с другой стороны объяснят, что нужно рожать, ведь «любовь приходит в процессе материнства». Легендарная Лариса Кадочникова расскажет о своей истории отказа от материнства и зрители услышать счастливые и трагические истории семей, в которых отказались от детей.