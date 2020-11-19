О чем молчат женщины: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 25.11.2020)

19 ноября 2020 21:18 Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 25.11.2020)
О чем молчат женщины: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 25.11.2020)
пресс-служба

25 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 12 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины.

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Смотрите в 12 выпуске ток-шоу О чем молчат женщины: В студию к легендарной Оксане Байрак придет героиня, которая не знает, что делать, если ты отличаешься от канонов красоты? Стоит ли постоянно гнаться за идеалами и вписываться в стандарты, особенно, если они продиктованы мужем?

В студии врачи-диетологи однозначно и категорично заявят, что лишний вес не имеет ничего общего со здоровьем и заботой о себе, и нельзя оправдывать нездоровый образ жизни бодипозитивом. С другой же стороны, им будут противостоять успешные, красивые и счастливые женщины, которые, принимая себя и перестав бороться с генетикой, наконец обрели счастье. Андре Тан, Римма Пенджиева, Элизабет, Таня Корячка, Маруся Якименко, Мирослава Ульянина, Светлана Фус и другие эксперты схлестнутся в споре о том, что же значит истинно «любить себя», а также, есть ли место любви, если она упирается в твои формы.

12 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины смотрите 25.11.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «О чем молчат женщины» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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