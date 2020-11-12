О чем молчат женщины: как определить послеродовую депрессию

12 ноября 2020 12:20 Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: как определить послеродовую депрессию
О чем молчат женщины: как определить послеродовую депрессию
пресс-служба канала СТБ

По статистике, 80% женщин после родов испытывают эмоционально-депрессивное состояние, а у 10-15% диагностируют клиническую депрессию.

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Эксперты «О чем молчат женщины» на СТБ рассказали, на что важно обращать внимание.

Мама двоих детей София обратилась за помощью на проект «О чем молчат женщины» с Оксаной Байрак. Девушка уже 4 года страдает от постоянной усталости, апатии и чувства вины. После родов она не радуется счастью материнства, а наоборот – ощущает тревожность и непонимание. Эксперты помогли героине принять решение и отправиться к специалисту.

По статистике, каждой 8(!) маме нужно проходить лечение у специалиста.

Эксперты "О чем молчат женщины" / пресс-служба

Проявления депрессии: 

●    тревога и страх
●    агрессия 
●    сонливость или бессонница
●    постоянное чувство усталости,  даже после сна и отдыха
●    перманентное плохое настроение
●    мысли о суициде 

Если вы ощущали хотя бы три из перечисленных симптомов – обратитесь к психологу. Самая тяжелая форма депрессии это суицид! Только специалист может  поставить диагноз и назначить лечение. Депрессия не всегда лечится при помощи антидепрессантов, в этом может помочь и психотерапевт.

Обследование у эндокринолога

На состоянии девушки очень влияет и эндокринная система. Перед тем, как обратиться к психологу нужно пройти обследование у врача-эндокринолога.

Анализы: 

●    тиреотропный гормон 
●    вольный тироксин
●    вольный  трийодтиронин 
●    общий анализ крови 
●    витамин D 

Важно сдать перечень анализов и перед беременностью, а также обследовать щитовидную железу.

Не забывать о себе

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Многие женщины постоянно чувствуют вину за то, что, став матерью, они не могут дать ребенку максимум времени и любви.

Однако важно помнить, что мама – это, прежде всего, женщина, и только будучи счастливой, она может дать счастье своим детям. Каждый малыш тонко чувствует психологическое и эмоциональное состояние матери, поэтому необходимо, чтобы мама была в гармонии с собой и окружающими. Крайне важно уделять время себе и заниматься любимыми делами.

Психологи советуют открыто  говорить с близкими о своих чувствах и просить их о помощи.

О чем молчат женщины: как определить послеродовую депрессию / pixabay.com

Взаимозаменяемость мамы и папы

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Психологи настаивают, что в семье нет обязанностей мужа и жены – есть обоюдные обязанности, ответственность за детей несут оба родителя. Нередко отец не уделяет внимания ни жене, ни детям, не помогает в воспитании, объясняя это занятостью.

Важно поделиться своими чувствами и сказать мужу, как вам сложно и попросить о помощи и заботе.

Существует огромное заблуждение о том, что в богатых семьях не бывает мам с депрессией, а няни  помогут избежать этого состояние. Этот миф развеяла и сама Оксана Байрак.

Моя подруга страдала от послеродовой депрессии, – поделилась Байрак. – Это очень известная актриса, невероятно красивая и успешная, она замужем за миллиардером и ни в чем не нуждалась в финансовом плане. Но при этом после рождения ребенка она не хотела ничего - ходила днями с грязным хвостом, в джинсах и одной и той же футболке. Ее мама уговаривала хотя бы переодеться, но она не хотела, у нее была депрессия. Это зависит не от количества денег. Важно, чтобы была поддержка супруга.

Каждый человек имеет право чувствовать любые эмоции

Не стоит отрицать свои чувства, и требовать от себя больше, чем вы можете дать.

Завышенные стандарты к себе лишь усугубляют состояние.

Разрешите себе ошибаться, быть не «идеальной» мамой из кино и книг, а настоящей и любящей. Делегируйте обязанности, занимайтесь чаще собой и уделяйте время себе.

Любите себя и свою семью, ведь счастливая мама - счастливый ребенок.

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