О чем молчат женщины: как определить послеродовую депрессию
По статистике, 80% женщин после родов испытывают эмоционально-депрессивное состояние, а у 10-15% диагностируют клиническую депрессию.
Мама двоих детей София обратилась за помощью на проект «О чем молчат женщины» с Оксаной Байрак. Девушка уже 4 года страдает от постоянной усталости, апатии и чувства вины. После родов она не радуется счастью материнства, а наоборот – ощущает тревожность и непонимание. Эксперты помогли героине принять решение и отправиться к специалисту.
По статистике, каждой 8(!) маме нужно проходить лечение у специалиста.
Проявления депрессии:
● тревога и страх
● агрессия
● сонливость или бессонница
● постоянное чувство усталости, даже после сна и отдыха
● перманентное плохое настроение
● мысли о суициде
Если вы ощущали хотя бы три из перечисленных симптомов – обратитесь к психологу. Самая тяжелая форма депрессии это суицид! Только специалист может поставить диагноз и назначить лечение. Депрессия не всегда лечится при помощи антидепрессантов, в этом может помочь и психотерапевт.
Обследование у эндокринолога
На состоянии девушки очень влияет и эндокринная система. Перед тем, как обратиться к психологу нужно пройти обследование у врача-эндокринолога.
Анализы:
● тиреотропный гормон
● вольный тироксин
● вольный трийодтиронин
● общий анализ крови
● витамин D
Важно сдать перечень анализов и перед беременностью, а также обследовать щитовидную железу.
Не забывать о себе
Однако важно помнить, что мама – это, прежде всего, женщина, и только будучи счастливой, она может дать счастье своим детям. Каждый малыш тонко чувствует психологическое и эмоциональное состояние матери, поэтому необходимо, чтобы мама была в гармонии с собой и окружающими. Крайне важно уделять время себе и заниматься любимыми делами.
Психологи советуют открыто говорить с близкими о своих чувствах и просить их о помощи.
Взаимозаменяемость мамы и папы
Важно поделиться своими чувствами и сказать мужу, как вам сложно и попросить о помощи и заботе.
Существует огромное заблуждение о том, что в богатых семьях не бывает мам с депрессией, а няни помогут избежать этого состояние. Этот миф развеяла и сама Оксана Байрак.
Моя подруга страдала от послеродовой депрессии, – поделилась Байрак. – Это очень известная актриса, невероятно красивая и успешная, она замужем за миллиардером и ни в чем не нуждалась в финансовом плане. Но при этом после рождения ребенка она не хотела ничего - ходила днями с грязным хвостом, в джинсах и одной и той же футболке. Ее мама уговаривала хотя бы переодеться, но она не хотела, у нее была депрессия. Это зависит не от количества денег. Важно, чтобы была поддержка супруга.
Каждый человек имеет право чувствовать любые эмоции
Не стоит отрицать свои чувства, и требовать от себя больше, чем вы можете дать.
Завышенные стандарты к себе лишь усугубляют состояние.
Разрешите себе ошибаться, быть не «идеальной» мамой из кино и книг, а настоящей и любящей. Делегируйте обязанности, занимайтесь чаще собой и уделяйте время себе.
Любите себя и свою семью, ведь счастливая мама - счастливый ребенок.