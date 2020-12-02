Мир наизнанку-11: Дмитрий Комаров покажет самые курьезные моменты, которые случись с ними в Китае

2 декабря 2020 11:10 Юлия Крутиева
Мир наизнанку-11: Дмитрий Комаров покажет самые курьезные моменты, которые случись с ними в Китае
Мир наизнанку-11: смотреть 29 выпуск онлайн (эфир от 02.12.2020)

Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев раскроют все секреты и закадровые моменты съемок в Китае.

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2 декабря в 22.45 зрителей канала «1+1» ждет заключительная серия китайского сезона тревел-шоу «Мир наизнанку». В завершающем выпуске ведущий программы Дмитрий Комаров и оператор Александр Дмитриев расскажут, как проходили съемки в Поднебесной, откроют секреты выживания в условиях экстремально низких температур, и покажут все самые курьезные моменты, которые случись с ними в Китае. 

Экспедиция в Китай стала одной из самых экстремальных, холодных и опасных за всю историю программы. Несколько месяцев украинские путешественники провели в закрытой коммунистической стране, чтобы показать зрителям «изнанку» жизни Поднебесной.

Китай - это страна, о которой мы так давно мечтали, и которую так долго ждали. Закрытая, таинственная и невероятно разнообразная во всех отношениях. Горы и моря, трущобы и небоскребы, острова и чайные плантации, храмы. В Китае я нашел настоящих друзей и людей, которых буду вспоминать всю жизнь, - расскажет Дмитрий Комаров. - Благодаря открытости китайцев, уже через несколько недель здесь я чувствовал себя своим. Именно в этой экспедиции я отчетливо ощутил, что несмотря на внешние и культурные различия жителей разных стран, все мы - одинаковые. И хотим одного и того же - любви, уважения и хорошего отношения.

Мир наизнанку-11: смотреть 29 выпуск онлайн (эфир от 02.12.2020) / пресс-служба канала 1+1
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В программе покажут архивные кадры, которые не вошли в эфир. Часть китайского сезона «Мир наизнанку» снимал в самом холодном мегаполисе страны - Харбине, а также в северном регионе Внутренняя Монголия, где температура воздуха опускалась до минус 40 градусов. Путешественники поделятся секретами, какие способы выживания в экстремальном холоде им пришлось применять, и почему они неделями не глушили машину.

Я надевал на себя три слоя термобелья, пуховку, непродуваемую куртку, теплые штаны и в этом всем ходил и снимал, - поделится воспоминаниями оператор Александр Дмитриев.

Мир наизнанку-11: смотреть 29 выпуск онлайн (эфир от 02.12.2020) / пресс-служба канала 1+1
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Также Дмитрий и Александр вспомнят все самые смешные моменты съемок. Например, как Дмитрий Комаров случайно попадал на распродажу своего любимого фрукта - дуриана. Ведущий не смог удержаться, чтобы не попробовать экзотический фрукт прямо на улице, сделав на время паузу в съемках программы. Александр Дмитриев расскажет, как он привыкал работать на бамбуковых строительных лесах среди небоскребов, и почему это удивляло китайцев. 

Кроме того, Дмитрий Комаров раскроет секрет, какой сюрприз команда «Мира наизнанку» приготовила для зрителей к 10-летнему юбилею проекта. 

Мир наизнанку-11: смотреть 29 выпуск онлайн (эфир от 02.12.2020) / пресс-служба канала 1+1
Напомним, 

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