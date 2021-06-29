Что делать, если мужчина не хочет жениться: советы психолога
Что делать, если любимый мужчина не зовет замуж? Почему распадаются пары, так и не дойдя до алтаря?
Специалист отмечает: в паре мужчины и женщины имеют разное отношение к обязанностям и статусу. Однако до официального бракосочетания женщина не должна себе врать и иметь напрасные надежды.
Есть два вопроса, которые нужно задать себе и партнеру:
♦ вопрос себе: «Зачем мне замуж?»
♦ вопрос мужчине: «Почему ты не женишься на мне?»
Поверьте, он ответит правду. Если он избегает этой правды, спросите себя – действительно ли вы хотите замуж за мужчину, который не готов взять на себя социальную ответственность за вас и публично назвать вас своей женой? А если он боится свадьбы, но не прочь подарить вам свою фамилию – надевайте джинсы, футболку, фату и идите с паспортами в ЗАГС.
Чтобы удачно выйти замуж, нужно прежде всего выйти замуж за себя – стать той личностью, на которой захочется жениться. И единственной причиной для свадьбы должна быть любовь, а не штамп в паспорте. Не изменяйте понятия и не ломайте себе кайф, – советует психолог.
Напомним,