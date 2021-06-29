Что делать, если любимый мужчина не зовет замуж? Почему распадаются пары, так и не дойдя до алтаря?

Психолог и коуч Елена Адамова в рубрике «Жить легко с Адамовой» программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» рассказала, как действовать, если мужчина не делает никаких шагов к узакониванию отношений

Специалист отмечает: в паре мужчины и женщины имеют разное отношение к обязанностям и статусу. Однако до официального бракосочетания женщина не должна себе врать и иметь напрасные надежды.

Есть два вопроса, которые нужно задать себе и партнеру:

♦ вопрос себе: «Зачем мне замуж?»

Дайте себе честный ответ: вам нужно кольцо, платье, штамп в паспорте или надо удовлетворить родственников, которые постоянно спрашивают: «Когда?» Советую пойти в салон и сделать свадебную фотосессию. Возможно, вашего мужчину смущает то, что вы хотите слишком пышную свадьбу, а он хочет вложить деньги в более нужные вещи? Мужчины к таким вещам относятся по-другому и не каждый хочет тратить полугодовой доход семьи за один день.

Что делать, если мужчина не хочет жениться: советы психолога / pixabay.com

♦ вопрос мужчине: «Почему ты не женишься на мне?»

Поверьте, он ответит правду. Если он избегает этой правды, спросите себя – действительно ли вы хотите замуж за мужчину, который не готов взять на себя социальную ответственность за вас и публично назвать вас своей женой? А если он боится свадьбы, но не прочь подарить вам свою фамилию – надевайте джинсы, футболку, фату и идите с паспортами в ЗАГС.

Чтобы удачно выйти замуж, нужно прежде всего выйти замуж за себя – стать той личностью, на которой захочется жениться. И единственной причиной для свадьбы должна быть любовь, а не штамп в паспорте. Не изменяйте понятия и не ломайте себе кайф, – советует психолог.

Напомним,