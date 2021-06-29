Что делать, если мужчина не хочет жениться: советы психолога

29 июня 2021 13:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Что делать, если мужчина не хочет жениться: советы психолога
Что делать, если мужчина не хочет жениться: советы психолога
pixabay.com

Что делать, если любимый мужчина не зовет замуж? Почему распадаются пары, так и не дойдя до алтаря?

Читайте такжеСекс в жару – как сделать его комфортным и в удовольствие
Психолог и коуч Елена Адамова в рубрике «Жить легко с Адамовой» программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» рассказала, как действовать, если мужчина не делает никаких шагов к узакониванию отношений.

Специалист отмечает: в паре мужчины и женщины имеют разное отношение к обязанностям и статусу. Однако до официального бракосочетания женщина не должна себе врать и иметь напрасные надежды.

Есть два вопроса, которые нужно задать себе и партнеру:

вопрос себе: «Зачем мне замуж?»

Читайте такжеКак разжечь огонь в отношениях: ТОП-5 советов психолога, что делать, если чувства остыли
Дайте себе честный ответ: вам нужно кольцо, платье, штамп в паспорте или надо удовлетворить родственников, которые постоянно спрашивают: «Когда?» Советую пойти в салон и сделать свадебную фотосессию. Возможно, вашего мужчину смущает то, что вы хотите слишком пышную свадьбу, а он хочет вложить деньги в более нужные вещи? Мужчины к таким вещам относятся по-другому и не каждый хочет тратить полугодовой доход семьи за один день.

Что делать, если мужчина не хочет жениться: советы психолога / pixabay.com

вопрос мужчине: «Почему ты не женишься на мне?»

Поверьте, он ответит правду. Если он избегает этой правды, спросите себя – действительно ли вы хотите замуж за мужчину, который не готов взять на себя социальную ответственность за вас и публично назвать вас своей женой? А если он боится свадьбы, но не прочь подарить вам свою фамилию – надевайте джинсы, футболку, фату и идите с паспортами в ЗАГС.

Чтобы удачно выйти замуж, нужно прежде всего выйти замуж за себя – стать той личностью, на которой захочется жениться. И единственной причиной для свадьбы должна быть любовь, а не штамп в паспорте. Не изменяйте понятия и не ломайте себе кайф, – советует психолог.

Напомним,

Облако тегов

отношения психология советы свадьба психология отношений Полезные советы психолог

Материалы по теме

4 вопроса, которые стоит задать ребёнку, если он плохо себя ведет
Психология

4 вопроса, которые стоит задать ребёнку, если он плохо себя ведет
ТОП-5 лайфхаков для легкого перехода на правильное питание
Lifestyle

ТОП-5 лайфхаков для легкого перехода на правильное питание
Ксения Мишина – о разочаровании в Александре Эллерте: Так некрасиво и неуважительно
Новости

Ксения Мишина – о разочаровании в Александре Эллерте: Так некрасиво и неуважительно
Как охладить квартиру без кондиционера
Lifestyle

Как охладить квартиру без кондиционера

Популярное на сайте

День Конституции Украины: самые красивые открытки и поздравления

День Конституции Украины: самые красивые открытки и поздравления
Как избавиться от менструальной боли: ТОП-3 совета

Как избавиться от менструальной боли: ТОП-3 совета
Секс в жару – как сделать его комфортным и в удовольствие

Секс в жару – как сделать его комфортным и в удовольствие
Магнитные бури 27 июня 2021 в Украине

Магнитные бури 27 июня 2021 в Украине

Популярное видео

Аферисты в сетях-6: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2021)

Аферисты в сетях-6: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2021)
Готовим вместе: Уличная еда (эфир от 27.06.2021)

Готовим вместе: Уличная еда (эфир от 27.06.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK