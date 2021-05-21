5 вещей в сексе, указывающих на нездоровые отношения в паре

5 вещей в сексе, указывающих на нездоровые отношения в паре

Женщина может долгое время пребывать в токсичных отношениях, оправдывая действия партнера.

Однако нездоровые отношения портят абсолютно все сферы жизни и обречены на плохой конец.

Чем раньше вы осознаете, что партнер токсичен, тем быстрее вернете в свою жизнь счастье.

Ваш партнер высмеивает ваши сексуальные фантазии

Ваш партнер язвительно комментирует вашу внешность

К сексуальным фантазиям можно относиться по-разному, поддерживать или искренне сказать, что «не мое». Но смеяться над высказанными фантазиями может только очень жестокий человек, ведь все мы становимся чувствительными в этой теме.

Партнер не обязан считать растяжки сексуальными или петь оды нескольким лишним сантиметрам на животе... Но он точно должен понимать, что идеальных людей не существует, да и сам он мог бы начать ходить в тренажерный зал.

Ваш партнер вселяет в вас неуверенность в себе

В жизни хватает вещей, которые заставляют нас чувствовать себя неуверенно. Но если источником комплексов является близкий человек, если он своими словами и поведением постоянно заставляет вас в себе сомневаться...

Вы и сами понимаете, насколько это ненормально.

Ваш партнер злится, когда вы говорите, что вам не нравится

Направлять партнера в сексе — это нормальная практика.

Вызывать неконтролируемые приступы гнева и раздражения подобные просьбы могут лишь у человека, сконцентрированного на себе и на своих удовольствиях.

Если партнер думает, что он делает вам одолжение, занимаясь сексом, то, конечно, будет злиться на критику.

Ваш партнер заставляет вас делать вещи, которые вы не хотите делать

Не стесняйтесь говорить «нет», если вам что-то не нравится. В сексе не должно быть никакого принуждения.

Напомним,