Названы самые ненасытные в сексе знаки Зодиака
Названы самые активные в сексуальной сфере знаки Зодиака.
Скорпион
Однако миф о том, что этот знак Зодиака помешан на сексе, не соответствует действительности. Скорпион спокойно обходится без партнера, но если он нашел интересного человека, то постарается жить с ним вместе на полную.
Рак
Этот знак очень серьезно относится к удовлетворению партнера, поэтому будет стараться делать это каждую ночь. Однако некоторым приходится с Раками повозиться, прежде чем они откроются и покажут себя в полной мере.
Козерог
Козерог амбициозен во всем.
Напомним,