Названы самые ненасытные в сексе знаки Зодиака

14 мая 2021 00:30 Алла Лысак
Названы самые ненасытные в сексе знаки Зодиака
Названы самые ненасытные в сексе знаки Зодиака
pixabay.com

Названы самые активные в сексуальной сфере знаки Зодиака.

Скорпион 

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Скорпион может несколько раз в день!

Однако миф о том, что этот знак Зодиака помешан на сексе, не соответствует действительности. Скорпион спокойно обходится без партнера, но если он нашел интересного человека, то постарается жить с ним вместе на полную.

Рак

Этот знак очень серьезно относится к удовлетворению партнера, поэтому будет стараться делать это каждую ночь. Однако некоторым приходится с Раками повозиться, прежде чем они откроются и покажут себя в полной мере.

Козерог 

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Единственное, что стоит между Козерогом и сексом, это работа. Уж очень часто представители этого знака Зодиака стремятся к звездам и хотят заработать все деньги мира. Тем не менее, остановиться Козерогам сложно не только в случае с работой, сексом они тоже увлекаются и могут сутками не вылезать из постели. 

Козерог амбициозен во всем. 

Напомним,

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