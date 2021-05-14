Названы самые ненасытные в сексе знаки Зодиака

Названы самые активные в сексуальной сфере знаки Зодиака.

Скорпион

Скорпион может несколько раз в день!

Однако миф о том, что этот знак Зодиака помешан на сексе, не соответствует действительности. Скорпион спокойно обходится без партнера, но если он нашел интересного человека, то постарается жить с ним вместе на полную.

Рак

Этот знак очень серьезно относится к удовлетворению партнера, поэтому будет стараться делать это каждую ночь. Однако некоторым приходится с Раками повозиться, прежде чем они откроются и покажут себя в полной мере.

Козерог

Единственное, что стоит между Козерогом и сексом, это работа. Уж очень часто представители этого знака Зодиака стремятся к звездам и хотят заработать все деньги мира. Тем не менее, остановиться Козерогам сложно не только в случае с работой, сексом они тоже увлекаются и могут сутками не вылезать из постели.

Козерог амбициозен во всем.

Напомним,