Названы пагубные зависимости, к которым склонны знаки Зодиака
Каждый знак Зодиака склонен к определенному соблазну, предупреждают астрологи.
Овен
Телец
Вы зависимы от своих близких и азартных игр.
Но если первое можно списать на любовь и в случае с благополучным браком не обращать на это внимания, то второе приносит одни проблемы.
Близнецы
Вы слишком много времени проводите в социальных сетях, гаджеты и интернет входят в список ваших слабостей.
Рак
Вы боитесь одиночества и сложно переживаете разрывы с любимыми людьми, в такие моменты можете перебрать со спиртным.
Лев
Вы зависимы от чужого мнения, порой способны пойти на немыслимые вещи ради чужого одобрения. Еще вы шопоголик.
Девы
Страх потерять что-то из своих ценностей – главная проблема Дев, но в быту вы чаще всего страдаете из-за мании все содержать в порядке.
Весы
Вы испытываете слабость к своим увлечениям, ради которых может отказаться и от встречи с друзьями, и от свидания.
Скорпион
Вы слишком часто делаете в жизни что-то ради секса, это называется зависимостью.
Стрелец
Козерог
Ваша слабость и вредная привычка заключается в желании получить статус и одобрение.
Водолей
Зависимость от адреналина и острых ощущений может принести вам много неприятностей и даже сломанных костей.
Рыбы
Многие представители этого знака любят выпить. Алкоголь, по словам астрологов, позволяет им заглушить проблемы.
Напомним,