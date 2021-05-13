Названы пагубные зависимости, к которым склонны знаки Зодиака

Каждый знак Зодиака склонен к определенному соблазну, предупреждают астрологи.

Овен

Телец

Вы ошибочно считаете, что алкоголь, кофеи или безрассудные действия помогут вам справиться с эмоциональным напряжением.

Вы зависимы от своих близких и азартных игр.

Но если первое можно списать на любовь и в случае с благополучным браком не обращать на это внимания, то второе приносит одни проблемы.

Близнецы

Вы слишком много времени проводите в социальных сетях, гаджеты и интернет входят в список ваших слабостей.

Рак

Вы боитесь одиночества и сложно переживаете разрывы с любимыми людьми, в такие моменты можете перебрать со спиртным.

Лев

Вы зависимы от чужого мнения, порой способны пойти на немыслимые вещи ради чужого одобрения. Еще вы шопоголик.

Девы

Страх потерять что-то из своих ценностей – главная проблема Дев, но в быту вы чаще всего страдаете из-за мании все содержать в порядке.

Весы

Вы испытываете слабость к своим увлечениям, ради которых может отказаться и от встречи с друзьями, и от свидания.

Скорпион

Вы слишком часто делаете в жизни что-то ради секса, это называется зависимостью.

Стрелец

Козерог

Из-за желания обогатиться вы слишком много работаете, устаете, сами из-за этого страдаете, но все равно продолжаете в том же темпе.

Ваша слабость и вредная привычка заключается в желании получить статус и одобрение.

Водолей

Зависимость от адреналина и острых ощущений может принести вам много неприятностей и даже сломанных костей.

Рыбы

Многие представители этого знака любят выпить. Алкоголь, по словам астрологов, позволяет им заглушить проблемы.

Напомним,