Названы пагубные зависимости, к которым склонны знаки Зодиака

13 мая 2021 00:30 Алла Лысак
Названы пагубные зависимости, к которым склонны знаки Зодиака
Названы зависимости, к которым склонны знаки Зодиака
pixabay.com

Каждый знак Зодиака склонен к определенному соблазну, предупреждают астрологи.

Овен 

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Вы ошибочно считаете, что алкоголь, кофеи или безрассудные действия помогут вам справиться с эмоциональным напряжением. 

Телец

Вы зависимы от своих близких и азартных игр.

Но если первое можно списать на любовь и в случае с благополучным браком не обращать на это внимания, то второе приносит одни проблемы. 

Близнецы

Вы слишком много времени проводите в социальных сетях, гаджеты и интернет входят в список ваших слабостей. 

Рак

Вы боитесь одиночества и сложно переживаете разрывы с любимыми людьми, в такие моменты можете перебрать со спиртным. 

Лев

Вы зависимы от чужого мнения, порой способны пойти на немыслимые вещи ради чужого одобрения. Еще вы шопоголик. 

Девы

Страх потерять что-то из своих ценностей – главная проблема Дев, но в быту вы чаще всего страдаете из-за мании все содержать в порядке.

Весы

Вы испытываете слабость к своим увлечениям, ради которых может отказаться и от встречи с друзьями, и от свидания. 

Скорпион

Вы слишком часто делаете в жизни что-то ради секса, это называется зависимостью. 

Стрелец

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Из-за желания обогатиться вы слишком много работаете, устаете, сами из-за этого страдаете, но все равно продолжаете в том же темпе. 

Козерог

Ваша слабость и вредная привычка заключается в желании получить статус и одобрение.

Водолей

Зависимость от адреналина и острых ощущений может принести вам много неприятностей и даже сломанных костей. 

Рыбы

Многие представители этого знака любят выпить. Алкоголь, по словам астрологов, позволяет им заглушить проблемы.

Напомним,

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