Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым следует опасаться неудач в июне

11 мая 2021 23:10 Алла Лысак
Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым следует опасаться неудач в июне
Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым следует опасаться неудач в июне
pixabay.com

Астролог Павел Глоба составил гороскоп на июнь и выделил знаки Зодиака, которые должны быть особенно осторожными в первый месяц лета.

Читайте такжеИлона Гвоздева поразмышляла о соответствии характера и темперамента со своим знаком зодиака
Овны, если вы с головой погрузитесь в работу, можете потерять любимого человека.

Глоба предостерегает от проявлений гордыни и эгоизма. 

Тельцам Глоба рекомендует проще относиться к временным карьерным проблемам, берегите свою нервную систему! 

Львам придется приложить много усилий для достижения успеха.

Не бросайте любимое дело, не опускайте руки, вы все равно окажетесь фаворитом в конце месяца. 

Весы, есть угроза возникновения семейных конфликтов. Будьте внимательны к потребностям близких, не забывайте баловать их. 

Читайте такжеКакие заболевания угрожают каждому знаку Зодиака
Скорпионы, не давайте обещаний, которые не можете сдержать. Вам за них предъявят счет весьма скоро и довольно неприятный.

Напомним,

Облако тегов

гороскоп Знаки Зодиака гороскоп для всех знаков зодиака Павел Глоба гороскоп 2021

Материалы по теме

Гороскоп на 12 мая 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 12 мая 2021 для всех знаков Зодиака
Жена юмориста Игоря Ласточкина поделилась секретами их семейной жизни
Новости

Жена юмориста Игоря Ласточкина поделилась секретами их семейной жизниЭксклюзив
Хрустальные вершины: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 11.05.2021)
Сериалы

Хрустальные вершины: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 11.05.2021)
Хрустальные вершины: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 11.05.2021)
Сериалы

Хрустальные вершины: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 11.05.2021)

Популярное на сайте

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)
Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн

Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн
Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Популярное видео

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)
Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн

Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн
Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK