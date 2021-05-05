Какие заболевания угрожают каждому знаку Зодиака
Астрологи рассказали, каких болезней следует опасаться знакам Зодиака.
Специалисты в сфере астрологии напоминают, что наш образ жизни, способ мышления и привычки формируют склонность к определенным заболеваниям. Но если вы будете знать, чего следует опасаться, сможете проводить грамотную профилактику.
Овен, берегитесь головокружений, головных болей и мигреней.
Телец, вашим уязвимым местом остается горло, вы простужаетесь чего других, иногда доходит даже до ларингита.
Близнецы, следите за своими руками, плечами и легкими. Угрожают вам время от времени респираторные заболевания.
Ракам астрологи советуют проверять грудь и живот, могут развиться язва и проблемы с желчным пузырем.
Лев, уделяйте внимание спине, чтобы не страдать в молодом возрасте от проблем с позвоночником!
Дева, особенная нагрузка возлагается на нервную систему, такой уж вы человек. Берегитесь стрессов и перенапряжения.
Слабое место Весов находит в нижнем отделе спины, следите за почками!
Скорпионам рекомендуется следить за мочеполовой системой.
Козероги могут пострадать от ограничения подвижности, если не будут жалеть свои кости и суставы.
Водолеям звезды рекомендуют пристальное внимание уделять здоровью системы кровоснабжения и давлению.
У Рыб ключевая проблемная зона – это ступни. Мозоли, травмы ног, грибковые инфекции нередко преследуют представителей этого знака.
Напомним,