Какие заболевания угрожают каждому знаку Зодиака

Астрологи рассказали, каких болезней следует опасаться знакам Зодиака.

Специалисты в сфере астрологии напоминают, что наш образ жизни, способ мышления и привычки формируют склонность к определенным заболеваниям. Но если вы будете знать, чего следует опасаться, сможете проводить грамотную профилактику.

Овен, берегитесь головокружений, головных болей и мигреней.

Телец, вашим уязвимым местом остается горло, вы простужаетесь чего других, иногда доходит даже до ларингита.

Близнецы, следите за своими руками, плечами и легкими. Угрожают вам время от времени респираторные заболевания.

Ракам астрологи советуют проверять грудь и живот, могут развиться язва и проблемы с желчным пузырем.

Лев, уделяйте внимание спине, чтобы не страдать в молодом возрасте от проблем с позвоночником!

Дева, особенная нагрузка возлагается на нервную систему, такой уж вы человек. Берегитесь стрессов и перенапряжения.

Слабое место Весов находит в нижнем отделе спины, следите за почками!

Скорпионам рекомендуется следить за мочеполовой системой.

Если вы, то осторожно обращайтесь с печенью! Она у вас чувствительная и не терпит излишеств в еде.

Козероги могут пострадать от ограничения подвижности, если не будут жалеть свои кости и суставы.

Водолеям звезды рекомендуют пристальное внимание уделять здоровью системы кровоснабжения и давлению.

У Рыб ключевая проблемная зона – это ступни. Мозоли, травмы ног, грибковые инфекции нередко преследуют представителей этого знака.

Напомним,