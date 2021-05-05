Какие заболевания угрожают каждому знаку Зодиака

5 мая 2021 15:20 Алла Лысак
Какие заболевания угрожают каждому знаку Зодиака
Какие заболевания угрожают каждому знаку Зодиака
pixabay.com

Астрологи рассказали, каких болезней следует опасаться знакам Зодиака.

Специалисты в сфере астрологии напоминают, что наш образ жизни, способ мышления и привычки формируют склонность к определенным заболеваниям. Но если вы будете знать, чего следует опасаться, сможете проводить грамотную профилактику. 

Овен, берегитесь головокружений, головных болей и мигреней. 

Телец, вашим уязвимым местом остается горло, вы простужаетесь чего других, иногда доходит даже до ларингита. 

Близнецы, следите за своими руками, плечами и легкими. Угрожают вам время от времени респираторные заболевания.

Ракам астрологи советуют проверять грудь и живот, могут развиться язва и проблемы с желчным пузырем.

Лев, уделяйте внимание спине, чтобы не страдать в молодом возрасте от проблем с позвоночником!

Дева, особенная нагрузка возлагается на нервную систему, такой уж вы человек. Берегитесь стрессов и перенапряжения.

Слабое место Весов находит в нижнем отделе спины, следите за почками!

Скорпионам рекомендуется следить за мочеполовой системой. 

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Если вы Стрелец, то осторожно обращайтесь с печенью! Она у вас чувствительная и не терпит излишеств в еде. 

Козероги могут пострадать от ограничения подвижности, если не будут жалеть свои кости и суставы. 

Водолеям звезды рекомендуют пристальное внимание уделять здоровью системы кровоснабжения и давлению. 

У Рыб ключевая проблемная зона – это ступни. Мозоли, травмы ног, грибковые инфекции нередко преследуют представителей этого знака.

Напомним,

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