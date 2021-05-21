Оральный секс оказался безопаснее поцелуев

21 мая 2021 00:10 Алла Лысак
Оральный секс оказался безопаснее поцелуев
Оральный секс оказался безопаснее поцелуев
pixabay.com

Оральный секс оказался менее опасным, чем поцелуи с точки зрения вероятности подхватить коронавирус, об этом рассказала сексолог и доктор Элеонора Дрегер.

По словам эксперта, оральный секс считается менее опасным, чем поцелуи с инфицированным человеком, поскольку коронавирус чаще всего присутствует именно в слюне, через ее обмен легче всего заразиться, передает The Guardian. 

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Доктор Дрегер подчеркнула, что коронавирус — это «не инфекция, передающаяся половым путем в обычном понимании этого термина». 

Не стоит легкомысленно относиться к любым сексуальным контактам в период пандемии, потому что иногда вирус находят и в сперме, например. Конечно, отсуствие обмена слюной снижает риск заражения. Но мы бы хотели, чтобы люли занимались сексом в масках. К сожалению, это нереально на практике.

Кроме того, врач отметила, что секс на свежем воздухе более безопасен, чем в закрытом помещении. 

Напомним,

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