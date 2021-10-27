МАСКА 2 сезон: DZIDZIO рассказал, почему сделал экс-жене подарок в виде квартиры в Киеве

27 октября 2021 13:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: DZIDZIO рассказал, почему сделал экс-жене подарок в виде квартиры в Киеве
Певец DZIDZIO
пресс-служба канала Украина

Звездный детектив шоу «МАСКА» на канале «Украина» DZIDZIO рассказал, почему подарил квартиру экс-супруге.

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В первом эфире грандиозного шоу «МАСКА» звездные детективы «поженили» своего коллегу DZIDZIO на меланхолической Жирафе, мол, разведенный мужчина имеет на это право. 

Сам же артист за кулисами шоу признался – пока не думает о налаживании личной жизни, ведь все его мысли занимает работа. Кроме того, DZIDZIO рассказал, какие выводы сделал в предыдущем опыте.

Основне у стосунках – бути чесним із собою. Не перед кимось, а з собою! Тоді перед тобою відкриваються всі дороги. Не варто обманювати себе. Коли щось не подобається, треба проговорювати, а не замовчувати. Я багато років замовчував і не міг правильно сказати, що мене не влаштовує, – поделился звездный детектив гипершоу «МАСКА» DZIDZIO в интервью еженедельнику «Теленеделя». – Знаєте, є така історія: одружились трикутник і квадрат, зробили собі ідеально круглі двері додому і ніяк не можуть туди потрапити. В один момент на карантині я сів і нарешті розібрався з тим, що відбувається у моєму житті.

Певец DZIDZIO / пресс-служба канала Украина
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И озвучив свои мысли жене, они решили, что развод будет лучшим шагом для них обоих. Однако дальше DZIDZIO шокировал поклонников следующим поступком – подарил экс-любимой квартиру в Киеве. Артист признается – такой жест не был ни компенсацией, ничем иным.

Там було все по-іншому. Я купив цю квартиру, коли ми ще були разом. Надзвичайно красива, вона мені дуже подобалась. Ярослава теж була від неї в захваті. І коли після розлучення прийшов час ділити майно, зрозумів, що так не можна. Ну як поділити квартиру? Ні сам не гам, ні другому не дам. Думаю, я ж чоловік, ще собі зароблю, а Слава так її хотіла, – признался DZIDZIO. – Закон, правда, каже, що по-справедливості – це все поділити навпіл. То виходить, якби ми разом купили собаку, любили її, а потім що – навпіл? Так не можна. Закон законом, але інколи справедливість вимагає інших рішень.

Напомним, 

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