Бритни Спирс планирует в третий раз стать мамой

Бритни Спирс всерьез задумалась о материнстве.

Несколько дней назад певица Бритни Спирс освободилась из-под опеки своего отца, в которой пребывала долгих 13 лет. Артистка наслаждается жизнью и потихоньку строит планы на будущее.

И одно из первых, о чем задумалась 39-летняя звезда, это стать многодетной мамой. Бритни планирует родить третьего ребенка, и первенца своему 27-летнему жениху Сэму Асгари.

Бритни Спирс со своим женихом Сэмом Асгари / Fotobank / GettyImages

Я думаю о том, чтобы родить еще одного ребенка, – призналась Спирс, и опубликовала в Инстаграм нежную фотографию.

Отметим, что у певицы подрастает двое сыновей – 16-летний Шон и 15-летний Джеймс. Однако мальчики проживают с отцом. Танцовщик Кевин Федерлайн получил опеку над сыновьями, так как на тот момент Бритни была признана недееспособной.

instagram.com/britneyspears

Напомним,