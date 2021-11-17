Бритни Спирс планирует в третий раз стать мамой
Бритни Спирс всерьез задумалась о материнстве.
И одно из первых, о чем задумалась 39-летняя звезда, это стать многодетной мамой. Бритни планирует родить третьего ребенка, и первенца своему 27-летнему жениху Сэму Асгари.
Я думаю о том, чтобы родить еще одного ребенка, – призналась Спирс, и опубликовала в Инстаграм нежную фотографию.
Отметим, что у певицы подрастает двое сыновей – 16-летний Шон и 15-летний Джеймс. Однако мальчики проживают с отцом. Танцовщик Кевин Федерлайн получил опеку над сыновьями, так как на тот момент Бритни была признана недееспособной.
Напомним,