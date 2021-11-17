Анна Ризатдинова вспомнила о колких замечаниях тренеров по поводу ее внешности

Бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Анна Ризатдинова рассказала о детских комплексах.

17 ноября в 19:00 в шоу «Дети против звезд» Новый канал покажет, как грациозно исполняет гимнастические элементы Анна Ризатдинова . Кажется, сделать элемент любой сложности для нее проще простого.

Но за легкостью стоит упорный труд и долгие тренировки. А иногда и колкие замечания, с которыми сталкиваются гимнастки.

Больше всего запомнила негатив по поводу моих ног, мол, они кривые и короткие. С такими в гимнастике я ничего не добьюсь, – рассказывает Анна. – В детстве в личном дневнике просила Господа удлинить мне ноги. Я все пропускаю через себя. Было сложно найти силы, чтобы продолжать заниматься дальше. Теперь делают комплименты по поводу ног, и мне это удивительно слышать.

Бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Анна Ризатдинова / пресс-служба Нового канала

У Анны Ризатдиновой есть своя школа художественной гимнастики, где она использует другой подход к обучению будущих чемпионок.

Любой профессиональный спорт подразумевает суровое отношение. Я не знаю ни одного вида спорта, где бы постоянно гладили по головке, и все было мягко и лояльно. Но я считаю, что детей нельзя ранить морально, – делится Анна. – Когда ребенок только начинает заниматься, его нельзя прессинговать, говоря: «Ты толстая, некрасивая, у тебя не те ноги, широкие плечи…» Это все перерастает в комплексы. Конечно, когда ты идешь к Олимпийским высотам, нужно требовать максимум, чтобы спортсмен работал за пределами своих возможностей. А в детстве занятия должны быть в удовольствие.

Бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Анна Ризатдинова / пресс-служба Нового канала

Напомним,