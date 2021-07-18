Анна Ризатдинова показала стальной пресс и стройные ножки в купальнике

Известная гимнастка Анна Ризантдинова отправилась отмечать 28-й день рождения в Турцию.

Выбор знаменитости пал на курорт в Анталии. Именно там она наслаждается морем, солнцем и роскошными видами, а также радует подписчиков яркими кадрами в бикини.

На новом фото звезда «Танці з зірками» позирует в гамаке на территории отеля. Девушка одета в раздельный купальник мятного цвета, а ее тело покрыто блестящим маслом для загара. Анна приняла эффектную позу, выставив на показ стройные ножки и рельефный пресс.

Подписывать снимок спортсменка не стала, а лишь оставила смайл в виде сердца.

Фолловеры тут же отреагировали на сексуальный снимок красотки. За несколько часов они оставили более 4 тысяч лайков и десятки восторженных комментариев. Большинство поклонников восхищаются фигурой спортсменки и ее цветущим внешним видом: «Шикарные ножки у Вас», «Для меня Вы эталон трудолюбия и стойкости духа. Вы лучшая во всём», «Вот это фигура! Браво!», «Нереально красивая девушка».

Напомним,