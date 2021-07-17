Виталина Мусиенко впервые отреагировала на слухи о романе со Святославом Вакарчуком

Победительница шоу "Голос країни" Виталина Мусиенко оказалась в центре скандала.

Артистке начали приписывать роман с ее наставником по шоу Святославом Вакарчуком , который недавно заявил о разводе с женой. Фронтмен «Океан Эльзы» и начинающая певица вместе путешествуют Украиной с концертным туром группы «Оранжерея».

23-летняя девушка сначала игнорировала слухи о романе с музыкантом, однако на днях решила внести ясность. Виталина утверждает, что с уважением относится к работе журналистов, однако на неправдивые сплетни не может спокойно реагировать.

Исполнительница заверила, что с Вакарчуком ее связывают исключительно творческие отношения, а о романе не может быть и речи.

Со Святославом у нас очень плодотворные, только творческие отношения. Я с ним все эти годы общалась, и он дал очень много полезных советов касательно моих песен. Поскольку мы не теряли с ним связь после шоу, он понимал, что это не просто девочка, которая попала случайно на «Голос країни». Святослав видел, что я хочу работать и, наверное, из-за этого мне повезло попасть в проект «Оранжерея»… Мне даже не хотелось комментировать слухи о романе со Святославом, потому что любые мои комментарии по этому поводу будут расцениваться как факт того, что все эти сплетни я воспринимаю серьезно. Я с уважением отношусь к журналистской работе, но дурные новости всегда воспринимаю всерьез,

‒ рассказывает звезда «Голос країни».

Святослав Вакарчук и Виталина Мусиенко / социальная сеть Instagram

Мусиенко также добавила, что личная жизнь Святослава ее никак не касается. О разводе она его не расспрашивала, ведь это его личное дело.

Мы со Святославом не общаемся на такие темы. Даже если бы и общались, никто бы не узнал об этом. У нас дружеские отношения. Я знаю, что он взрослый человек и что он принимает решения, которые для него правильные. Я его поддерживаю в этом,

‒ резюмировала певица.

Напомним,