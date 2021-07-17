Позитив рассказал, как пережил развод и свободно ли его сердце сейчас

Экс-солист "Время и Стекло" Позитив впервые признался, жалеет ли о разводе.

Большое интервью для «Люкс ФМ» было посвящено больше творческой жизни Алексея Завгороднего , однако помимо профессиональных планов он рассказал и о личном.

Исполнитель признался, что хоть развод с супругой Аней Андрийчук-Завгородней дался ему нелегко, ведь встречались они с 15-летнего возраста, но он уверен, что решение о расставании было правильным. На вопрос, жалеет ли певец о разводе, тот ответил, что нет.

Если ты это делаешь, то делаешь. Это наше общее решение. Мы в любом случае общаемся, у нас много общих друзей. Сказать, что жалею – нет. Жизнь довольно интересная штука, и, как оказалось, короткая. Время летит. И эти годы, которые мы прожили, многому нас научили,

‒ объясняет артист.

Позитив с экс-женой Анной Андрийчук-Завгородней / социальная сеть Instagram

Касательно новых отношений, Позитив утверждает, что любовь всей своей жизни еще не встретил, хоть ему и приписывают романы с многими звездами. На данный момент его сердце абсолютно свободно.

Напомним,