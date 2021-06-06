Позитив признался, что не оценил поступок экс-супруги, которая осветила их развод в шоу Каменских

6 июня 2021 14:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

Все статьи автора...

Позитив признался, что не оценил поступок экс-супруги, которая осветила их развод в шоу Каменских
Экс-участник группы «Время и Стекло» Позитив
социальная сеть Instagram

После 8 лет официальных отношений брак Позитива и Анны Андрийчук-Завгородней распался. Бывшие возлюбленные мирно расторгли союз.

Читайте такжеКопия мамы: Катя Осадчая показала редкие кадры с сыном-выпускником
Правда, экс-участник группы «Время и Стекло» не обрадовался тому факту, что бывшая жена рассказала подробности их развода в развлекательном шоу лучшей подруги Насти Каменских «Девочки рулят». Мужчина поддержал идею, но не был с ней согласен.

То, что она сделала в реалити-шоу Насти...Я не совсем весело это воспринял. Она меня предупредила, но я сказал: «Ну, хочешь так? Давай так». Я поддерживаю ее в любом случае. Думаю, что готов согласиться с любым решением. Мы всегда будем дружить, у нас общие знакомые, друзья, у нас большая история, которая нас связывает,
‒ в одном из интервью заявил исполнитель.

Позитив с экс-женой Анной Андрийчук-Завгородней / социальная сеть Instagram

Читайте такжеНесколько раз ставили капельницу: MamaRika рассказала о сложном периоде токсикоза
Анна и Алексей сохранили теплые отношения даже после расставания. Пара встречалась с 15-летнего возраста, их связывает большое количество теплых воспоминаний и совместно пережитых неудач.  Анна не рассказывает о нынешних своих отношениях, а вот музыканту уже успели приписать романы с несколькими звездами: партнершей по танцам Юлией Сахневич, коллегой по тревел-шоу «Орел и Решка» Мишель Андраде и певицей Аней Тринчер.

Напомним,

Позитив и Юлия Сахневич / социальная сеть Instagram

Позитив и Мишель Андраде / социальная сеть Instagram

Позитив и Анна Тринчер / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

личная жизнь звезд разводы звезд Позитив социальные сети фото новости Анна Андрийчук-Завгородняя

Материалы по теме

Звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова развелась с мужем спустя 7 лет брака
Новости

Звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова развелась с мужем спустя 7 лет брака
Павел Глоба: начало лета будет тяжелым для трех знаков Зодиака
Гороскопы

Павел Глоба: начало лета будет тяжелым для трех знаков Зодиака
Гороскоп на 8 июня 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 8 июня 2021 для всех знаков Зодиака
Какие операции сделала Ким Кардашьян, чтобы достичь идеала
Новости

Какие операции сделала Ким Кардашьян, чтобы достичь идеала

Популярное на сайте

Всемирный день защиты детей: поздравления в стихах и прозе

Всемирный день защиты детей: поздравления в стихах и прозе
Пелена: смотреть 1 серию онлайн

Пелена: смотреть 1 серию онлайн
Пелена: смотреть 2 серию онлайн

Пелена: смотреть 2 серию онлайн
МастерШеф. Профессионалы-3: кто победил в шоу 05.06.2021

МастерШеф. Профессионалы-3: кто победил в шоу 05.06.2021

Популярное видео

Пелена: смотреть 1 серию онлайн

Пелена: смотреть 1 серию онлайн
Пелена: смотреть 2 серию онлайн

Пелена: смотреть 2 серию онлайн
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK