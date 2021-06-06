Позитив признался, что не оценил поступок экс-супруги, которая осветила их развод в шоу Каменских
6 июня 2021 14:00
Экс-участник группы «Время и Стекло» Позитив
социальная сеть Instagram
После 8 лет официальных отношений брак Позитива и Анны Андрийчук-Завгородней распался. Бывшие возлюбленные мирно расторгли союз.
экс-участник группы «Время и Стекло» не обрадовался тому факту, что бывшая жена рассказала подробности их развода в развлекательном шоу лучшей подруги Насти Каменских «Девочки рулят». Мужчина поддержал идею, но не был с ней согласен.
То, что она сделала в реалити-шоу Насти...Я не совсем весело это воспринял. Она меня предупредила, но я сказал: «Ну, хочешь так? Давай так». Я поддерживаю ее в любом случае. Думаю, что готов согласиться с любым решением. Мы всегда будем дружить, у нас общие знакомые, друзья, у нас большая история, которая нас связывает,‒ в одном из интервью заявил исполнитель.
Позитив с экс-женой Анной Андрийчук-Завгородней / социальная сеть Instagram
Напомним,
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Позитив и Юлия Сахневич / социальная сеть Instagram
Позитив и Мишель Андраде / социальная сеть Instagram
Позитив и Анна Тринчер / социальная сеть Instagram