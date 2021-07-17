Ольга Сумская с мужем и младшей дочерью отдыхает в Египте ‒ яркие фото

17 июля 2021 16:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

Все статьи автора...

Ольга Сумская с мужем и младшей дочерью отдыхает в Египте ‒ яркие фото
Актриса Ольга Сумская
социальная сеть Instagram

После насыщенного гастрольного графика городами Украины, актриса Ольга Сумская с семьей отправилась на море.

Читайте такжеДаша Квиткова рассказала о первой ночи с сыном дома: трогательные кадры с выписки из роддома
Для отдыха знаменитость выбрала город Хургаду, что в Египте. Остановилась артистка с мужем Виталием Борисюком и дочерью Анной в 5-звездочном отеле премиального класса, который открылся в 2021 году.

В Instagram Ольга поделилась серией пляжных снимков, где вместе с семьей плавает в море, делает экскурсию виллой, а также демонстрирует фигуру в купальнике и парео.

Ми з чоловіком та донечкою вирішили махонути на відпочинок в Хургаду! Обрали цього разу новий готель преміум класу, який відкрився цієї весни! Дуже затишно, без натовпу людей, все є для повного релаксу: улюбене Червоне море, де немає акул і баракуд (саме та частина заливу у Хургаді), водичка 30 грудусів, можна просидіти в ньому пів дня і це повний кайф! Після насиченого графіку, вагонів без кондиціонерів, гастрольних подорожей, весь негатив як рукою зняло,
‒ написала Сумская.

Читайте такжеТанці з зірками-2021: участником нового сезона станет лидер группы ТНМК
Фолловеры оценили семейные кадры актрисы. В комментариях они пожелали Ольге прекрасного отдыха и полного восстановления: «Чудового відпочинку, наші чарівні і вічно молоді!», «Класс! Хорошо отдохнуть! Набирайтесь энергии моря и солнца!», «Рада за Вас і Вашу родину, гарного відпочинку», «Гарного та безпечного відпочинку».

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Ольга Сумская отдых звезд социальные сети фото новости

Материалы по теме

Супруга Дмитрия Ступки устроила скандал на публике и втянула в него мужа
Новости

Супруга Дмитрия Ступки устроила скандал на публике и втянула в него мужа
Подопечная Святослава Вакарчука впервые отреагировала на слухи о романе с ним
Новости

Подопечная Святослава Вакарчука впервые отреагировала на слухи о романе с ним
Позитив рассказал, как пережил развод и свободно ли его сердце сейчас
Новости

Позитив рассказал, как пережил развод и свободно ли его сердце сейчас
Гороскоп на 18 июля 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 18 июля 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

Популярное видео

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK