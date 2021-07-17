Ольга Сумская с мужем и младшей дочерью отдыхает в Египте ‒ яркие фото
После насыщенного гастрольного графика городами Украины, актриса Ольга Сумская с семьей отправилась на море.
В Instagram Ольга поделилась серией пляжных снимков, где вместе с семьей плавает в море, делает экскурсию виллой, а также демонстрирует фигуру в купальнике и парео.
Ми з чоловіком та донечкою вирішили махонути на відпочинок в Хургаду! Обрали цього разу новий готель преміум класу, який відкрився цієї весни! Дуже затишно, без натовпу людей, все є для повного релаксу: улюбене Червоне море, де немає акул і баракуд (саме та частина заливу у Хургаді), водичка 30 грудусів, можна просидіти в ньому пів дня і це повний кайф! Після насиченого графіку, вагонів без кондиціонерів, гастрольних подорожей, весь негатив як рукою зняло,‒ написала Сумская.
Напомним,