Ольга Сумская с младшей дочерью путешествует Украиной ‒ фото в Туннеле любви
Певица Ольга Сумская регулярно посещает самые разные города Украины, выступая с труппой театра. Знаменитость восхищается красочной природой и призывает всех больше путешествовать.
Фантастичне місце біля Рівного ‒ «Тунель кохання». Клевань. Подорожуйте Україною,‒ подписала кадры знаменитость.
В кадре 54-летняя актриса и ее 19-летняя дочь предстали в легких платьях длины миди с цветочным принтом. Мама и дочь распустили длинные волосы и позировали без грамма макияжа, демонстрируя естественную красоту.
Напомним,