Ольга Сумская с младшей дочерью путешествует Украиной ‒ фото в Туннеле любви

Певица Ольга Сумская регулярно посещает самые разные города Украины, выступая с труппой театра. Знаменитость восхищается красочной природой и призывает всех больше путешествовать.

В этот раз артистка вместе с младшей дочерью Анной по дороге во Львов посетила местность возле поселка Клевань, что в Ровненской области. Там находится знаменитый Туннель любви, аналогов которого не найти в Европе.

Фантастичне місце біля Рівного ‒ «Тунель кохання». Клевань. Подорожуйте Україною,

‒ подписала кадры знаменитость.

В кадре 54-летняя актриса и ее 19-летняя дочь предстали в легких платьях длины миди с цветочным принтом. Мама и дочь распустили длинные волосы и позировали без грамма макияжа, демонстрируя естественную красоту.

К слову, ранее Ольга с дочерью также успели посетить замок Любарта, что в Луцке. Подборку фотоснимков знаменитость опубликовала в своем микроблоге.

Напомним,