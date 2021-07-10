Анна Седокова взбудоражила Сеть пикантным снимком с мужем

10 июля 2021 18:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Анна Седокова взбудоражила Сеть пикантным снимком с мужем
Певица Анна Седокова
социальная сеть Instagram

Певица Анна Седокова в очередной раз впечатляет подписчиков горячими снимки.

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Артистка не стесняется демонстрировать публике страстные отношения с возлюбленным Янисом Тиммой. Пара часто принимает участие в откровенных фотосессиях, демонстрируя роскошные подтянутые тела.

В этот раз знаменитость поделилась кадром с отдыха в Калифорнии. Именно там семья звезды каждый год проводит отпуск, встречаясь с дочкой Моникой, которая живет с отцом.

На снимке Анна прислоняется руками к груди супруга, собираясь его поцеловать. Баскетболист, в свою очередь, одной рукой держит жену за плечо, а второй ‒ приподнимает ее ногу. Позирует исполнительница в блестящем черном топе и юбке с разрезом. Янис же облачился в черные шорты, оставив открытым стальной пресс и рисунки на теле.

Каждый день праздник, каждый фестиваль только с тобой, Янис Тимма. Ты моя семья, моя любовь и моя верность! И пусть любовь всегда побеждает обстоятельства,
‒ отметила 38-летняя артистка.

Анна Седокова с мужем Янисом / социальная сеть Instagram

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Фолловеры оценили горячий кадр звезды, они засыпали влюбленных комплиментами: «Всем бы такой страсти! Очень красивые», «Красивое фото. Вы прекрасны», «Счастья Вам! Пусть глаза всегда светятся от любви», «Прекрасно выглядите, Анна».

Напомним,

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