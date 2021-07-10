Анна Седокова взбудоражила Сеть пикантным снимком с мужем
Певица Анна Седокова в очередной раз впечатляет подписчиков горячими снимки.
В этот раз знаменитость поделилась кадром с отдыха в Калифорнии. Именно там семья звезды каждый год проводит отпуск, встречаясь с дочкой Моникой, которая живет с отцом.
На снимке Анна прислоняется руками к груди супруга, собираясь его поцеловать. Баскетболист, в свою очередь, одной рукой держит жену за плечо, а второй ‒ приподнимает ее ногу. Позирует исполнительница в блестящем черном топе и юбке с разрезом. Янис же облачился в черные шорты, оставив открытым стальной пресс и рисунки на теле.
Каждый день праздник, каждый фестиваль только с тобой, Янис Тимма. Ты моя семья, моя любовь и моя верность! И пусть любовь всегда побеждает обстоятельства,‒ отметила 38-летняя артистка.
Напомним,