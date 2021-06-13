Анна Седокова призналась, что муж живет за ее счет: Вы должны любить человека без зарплаты
Певица Анна Седокова ошарашила заявлением!
На вопрос, содержит ли Анна сейчас спортсмена, она ответила утвердительно. Исполнительница уверена, что когда женщина выходит замуж за мужчину, то должна любить его и без зарплаты.
Нужно выходить замуж за человека, понимая, что если ему год не будут платить зарплату, вы все равно будете с ним вместе. Мне кажется, что тут этот момент очень сильно проявляется. Вы должны просто любить его без зарплаты,– объяснила Седокова.
В 2021 году в клубе «Химки» начались серьезные финансовые проблемы. После увольнения тренера Римаса Куртинайтиса у Яниса начался конфликт с новым наставником. Решить его так и не удалось, Тимма отказался тренироваться.
Напомним,
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