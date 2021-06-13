Анна Седокова призналась, что муж живет за ее счет: Вы должны любить человека без зарплаты

Певица Анна Седокова ошарашила заявлением!

Знаменитость в шоу «Ночной контакт» откровенно заявила, что ее супруг Янис Тимма уже год не получает зарплату. Случилось это после того, как баскетболист прекратил сотрудничество с клубом «Химки».

На вопрос, содержит ли Анна сейчас спортсмена, она ответила утвердительно. Исполнительница уверена, что когда женщина выходит замуж за мужчину, то должна любить его и без зарплаты.

Нужно выходить замуж за человека, понимая, что если ему год не будут платить зарплату, вы все равно будете с ним вместе. Мне кажется, что тут этот момент очень сильно проявляется. Вы должны просто любить его без зарплаты,

– объяснила Седокова.

Анна Седокова с мужем Янисом / социальная сеть Instagram

В 2021 году в клубе «Химки» начались серьезные финансовые проблемы. После увольнения тренера Римаса Куртинайтиса у Яниса начался конфликт с новым наставником. Решить его так и не удалось, Тимма отказался тренироваться.

Анна намекнула на то, что сейчас ее возлюбленный подписал новый контракт, клуб находится за пределами России. Подробности звезда не стала рассекречивать, однако убеждена, что дела мужа пойдут в гору.

Напомним,