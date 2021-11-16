Муж Пэрис Хилтон уже папа: у бизнесмена есть тайный внебрачный ребенок
Пэрис Хилтон мечтает стать мамой. А вот ее новоиспеченный супруг уже является отцом.
Как оказалось, у супруга Пэрис есть тайный внебрачный ребенок. Это девочка и ей уже 9 лет. Мамой малышки является уроженка Чикаго Лаура Беллицци. В нынешнее время женщина с дочерью проживают в Калифорнии.
Журналисты сообщают, что свою дочь Картер, якобы, видел не более одного раза в жизни. Однако подписал сразу все документы об отцовстве не требуя ДНК-тест, и финансово полностью содержит девочку.
На новость о ребенка Картера сразу отреагировал его представитель. Он нес тал отрицать данную информацию, а подтвердил ее.
Люди, которым важна эта история, знают о ней уже десять лет. Картер поддерживает этого ребенка. Хотя у него нет традиционных отношений отца и дочери с ней, он обеспечивает ее с момента ее рождения и будет продолжать это делать, – прокомментировал официальный представитель Реума.
Напомним,