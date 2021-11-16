Муж Пэрис Хилтон уже папа: у бизнесмена есть тайный внебрачный ребенок

16 ноября 2021 22:43 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Муж Пэрис Хилтон уже папа: у бизнесмена есть тайный внебрачный ребенок
Пэрис Хистон с мужем Картером Реумом
instagram.com/parishilton

Пэрис Хилтон мечтает стать мамой. А вот ее новоиспеченный супруг уже является отцом.

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После громкой свадьбы, которую 11 ноября 2021 года отгуляли Пэрис Хилтон и Картер Реум, их имена не сходят с первых полос зарубежных СМИ. Теперь иностранные таблоиды говорят о ребенке 40-летнего бизнесмена.

Свадьба Пэрис Хилтон и Картера Реума / instagram.com/parishilton

Как оказалось, у супруга Пэрис есть тайный внебрачный ребенок. Это девочка и ей уже 9 лет. Мамой малышки является уроженка Чикаго Лаура Беллицци. В нынешнее время женщина с дочерью проживают в Калифорнии.

Журналисты сообщают, что свою дочь Картер, якобы, видел не более одного раза в жизни. Однако подписал сразу все документы об отцовстве не требуя ДНК-тест, и финансово полностью содержит девочку.

Свадьба Пэрис Хилтон и Картера Реума / instagram.com/parishilton

На новость о ребенка Картера сразу отреагировал его представитель. Он нес тал отрицать данную информацию, а подтвердил ее.

Люди, которым важна эта история, знают о ней уже десять лет. Картер поддерживает этого ребенка. Хотя у него нет традиционных отношений отца и дочери с ней, он обеспечивает ее с момента ее рождения и будет продолжать это делать, – прокомментировал официальный представитель Реума.

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Источники, приближенные к семье дочери Картера, сообщили, что узнав о свадьбе папы, малышка почувствовала себя ненужной. Девочка мечтает общаться с отцом, а не только знать его как финансовый источник. Дочь мечтает подарить всю свою любовь папе, его семье и той женщине, которую он любит.

Напомним,

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