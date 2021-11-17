Оля Полякова рассказала, каких мужчин не следует выбирать для создания семьи

17 ноября 2021 12:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Оля Полякова рассказала, каких мужчин не следует выбирать для создания семьи
Певица Оля Полякова
пресс-служба канала Украина

Звездный детектив гипершоу «МАСКА» Оля Полякова дала советы, как правильно выбирать мужчин.

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Романтичный одиночка Мухомор на сцене шоу «МАСКА» каждый раз удивляет звездных детективов подсказками о себе. Однако, несмотря на чувственную душу участника, его костюм вызывает совершенно иную реакцию зрителей. 

Певица Настя Каменских даже поделилась интересным размышлением относительно непревзойденного образа.

Я вам так скажу – если бы мой муж выходил на эту сцену, то только в этой маске. Посмотрите на его лицо – он такой веселый, – смеясь, прокомментировала Каменских в эфире канала «Украина».

Певица Настя Каменских / пресс-служба канала Украина

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А вот у Оли Поляковой образ Мухомора вызывает не настолько положительные ассоциации.

Однажды я писала книгу под названием «Мужчины как грибы: места пребывания и способы сбора», где описывала мухомора, как человека-нарцисса, который обожает привлекать внимание, растет на холмах, чтобы на него светило солнце или софиты, но если его сорвать и приготовить, можно и умереть. Поэтому я всегда говорила девушкам – на мухомора мы только смотрим, а замуж выходим за белого грибочка, – отметила звездный детектив шоу «МАСКА» Оля Полякова. – Он любит привлекать внимание, а характер у него ядовитый. По описанию это муж Насти.

Певица Оля Полякова / пресс-служба канала Украина
Однако Каменских не согласилась с коллегой: «Нет, он не нарцисс! Я сейчас ему напишу о том, что ты так сказала», – пошутила артистка.

После чего Оля Полякова попросила вырезать свои слова из эфира, чтобы не поссориться с Потапом, а послушав подсказки, заверила – под маской точно не муж NK | Насти Каменских. Кто же прячется под ярким образом, зрители узнают совсем скоро в эфире канала «Украина».

Мухомор / пресс-служба канала Украина
Напомним, 

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