Оля Полякова рассказала, каких мужчин не следует выбирать для создания семьи
Звездный детектив гипершоу «МАСКА» Оля Полякова дала советы, как правильно выбирать мужчин.
Певица Настя Каменских даже поделилась интересным размышлением относительно непревзойденного образа.
Я вам так скажу – если бы мой муж выходил на эту сцену, то только в этой маске. Посмотрите на его лицо – он такой веселый, – смеясь, прокомментировала Каменских в эфире канала «Украина».
Однажды я писала книгу под названием «Мужчины как грибы: места пребывания и способы сбора», где описывала мухомора, как человека-нарцисса, который обожает привлекать внимание, растет на холмах, чтобы на него светило солнце или софиты, но если его сорвать и приготовить, можно и умереть. Поэтому я всегда говорила девушкам – на мухомора мы только смотрим, а замуж выходим за белого грибочка, – отметила звездный детектив шоу «МАСКА» Оля Полякова. – Он любит привлекать внимание, а характер у него ядовитый. По описанию это муж Насти.
После чего Оля Полякова попросила вырезать свои слова из эфира, чтобы не поссориться с Потапом, а послушав подсказки, заверила – под маской точно не муж NK | Насти Каменских. Кто же прячется под ярким образом, зрители узнают совсем скоро в эфире канала «Украина».