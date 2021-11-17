Оля Полякова рассказала, каких мужчин не следует выбирать для создания семьи

Звездный детектив гипершоу «МАСКА» Оля Полякова дала советы, как правильно выбирать мужчин.

Романтичный одиночка Мухомор на сцене шоу «МАСКА» каждый раз удивляет звездных детективов подсказками о себе. Однако, несмотря на чувственную душу участника, его костюм вызывает совершенно иную реакцию зрителей.

Певица Настя Каменских даже поделилась интересным размышлением относительно непревзойденного образа.

Я вам так скажу – если бы мой муж выходил на эту сцену, то только в этой маске. Посмотрите на его лицо – он такой веселый, – смеясь, прокомментировала Каменских в эфире канала «Украина».

Певица Настя Каменских / пресс-служба канала Украина

А вот у Оли Поляковой образ Мухомора вызывает не настолько положительные ассоциации.

Однажды я писала книгу под названием «Мужчины как грибы: места пребывания и способы сбора», где описывала мухомора, как человека-нарцисса, который обожает привлекать внимание, растет на холмах, чтобы на него светило солнце или софиты, но если его сорвать и приготовить, можно и умереть. Поэтому я всегда говорила девушкам – на мухомора мы только смотрим, а замуж выходим за белого грибочка, – отметила звездный детектив шоу «МАСКА» Оля Полякова. – Он любит привлекать внимание, а характер у него ядовитый. По описанию это муж Насти.

Певица Оля Полякова / пресс-служба канала Украина

Однако Каменских не согласилась с коллегой: «Нет, он не нарцисс! Я сейчас ему напишу о том, что ты так сказала», – пошутила артистка.

После чего Оля Полякова попросила вырезать свои слова из эфира, чтобы не поссориться с Потапом, а послушав подсказки, заверила – под маской точно не муж NK | Насти Каменских. Кто же прячется под ярким образом, зрители узнают совсем скоро в эфире канала «Украина».

Мухомор / пресс-служба канала Украина

Напомним,