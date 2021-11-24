Дети против звезд 3 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 24.11.2021)

24 ноября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дети против звезд 3 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 24.11.2021)
Дети против звезд-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 24.11.2021)
пресс-служба Нового канала

24 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 9 выпуск шоу Дети против звезд-3. 9 выпуск 3 сезона шоу Дети против звезд смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 9 выпуске шоу Дети против звезд-3: Три талантливых ребенка против трех звезд отечественного шоу-бизнеса. Соперникам придется спасать город от инопланетян, отгадывать слова во всем нам известной игре «Крокодил», стоя на балансборде отвечать на вопросы викторины. Продемонстрировать свой талант в индивидуальном батле, а в финале успешно пройти через полосу с препятствиями. Кто кого – рассудит искусственный интеллект Мегамозг. А будет болеть и поддерживать участников – ведущий шоу Сергей Притула. На этой неделе в выпуске вы увидите поединок жонглеров. 13-летний Роман Гаалишников будет давать фору мастеру спорта по художественной гимнастике Яне Заяц. А певец Артем Пивоваров вместе с 8-летним Марком Косинским будут играть на барабанах. Кто одержит победу на этой неделе?

9 выпуск шоу Дети против звезд-3 смотрите 24 ноября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Дети против звезд смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

 

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