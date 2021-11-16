Дети против звезд 3 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 17.11.2021)

Дети против звезд-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 17.11.2021)

17 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 8 выпуск шоу Дети против звезд-3. 8 выпуск 3 сезона шоу Дети против звезд смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в 8 выпуске шоу Дети против звезд-3 : Три талантливые ребенка против трех звезд отечественного шоу-бизнеса. Соперникам придется спасать город от инопланетян, отгадывать слова во всем известной нам игре «Крокодил», стоя на балансборде, отвечать на вопросы викторины. Продемонстрировать свой талант в индивидуальном баттле, а в финале успешно пройти через полосу с препятствиями. Кто кого – рассудит искусственный интеллект Мегамозг. А поддерживать участников будет ведущий шоу Сергей Притула. Кто победит на этот раз, смотрите в эфире Нового канала. В следующем выпуске Роман Мищеряков попытается поставить шах и мат, а Анна Ризадинова попытается покорить Ирину Дерюгину.

8 выпуск шоу Дети против звезд-3 смотрите 17 ноября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Дети против звезд смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.