Дети против звезд 3 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 03.11.2021)

1 ноября 2021 08:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дети против звезд 3 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 03.11.2021)
Дети против звезд-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 03.11.2021)
пресс-служба Нового канала

3 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск шоу Дети против звезд-3. 6 выпуск 3 сезона шоу Дети против звезд смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 6 выпуске шоу Дети против звезд-3: Три талантливые ребенка против трех звезд отечественного шоу-бизнеса. Соперникам придется спасать город от инопланетян, отгадывать слова во всем известной нам игре «Крокодил», стоя на балансборде, отвечать на вопросы викторины. Продемонстрировать свой талант в индивидуальном баттле, а в финале успешно пройти через полосу с препятствиями. Кто кого – рассудит искусственный интеллект Мегамозг. А поддерживать участников будет ведущий шоу Сергей Притула. Кто победит на этот раз, смотрите в эфире Нового канала. В следующем выпуске Игорь Ласточкин попробует покорить картинг, а Константин Трембовецкий будет разбираться с Lego.

6 выпуск шоу Дети против звезд-3 смотрите 3 ноября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Дети против звезд смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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