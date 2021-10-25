Дети против звезд 3 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.10.2021)

25 октября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дети против звезд 3 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.10.2021)
Дети против звезд-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.10.2021)
пресс-служба

27 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск шоу Дети против звезд-3. 5 выпуск 3 сезона шоу Дети против звезд смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 5 выпуске шоу Дети против звезд-3: Три талантливых ребенка против трех звезд отечественного шоу-бизнеса. Соперникам придется спасать город от инопланетян, отгадывать слова во всем нам известной игре «Крокодил», стоя на балансборде, отвечать на вопросы викторины. Продемонстрировать свой талант в индивидуальном батле, а в финале успешно пройти через полосу с препятствиями. Кто кого - рассудит искусственный интеллект Мегамозг. А болеть и поддерживать участников будет ведущий шоу Сергей Притула. На этой неделе в выпуске вы увидите, как 10-летняя Полина Пантелеимонова будет давать фору в танцах Владу Яме, а другой хореограф Евгений Кот продемонстрирует феноменальные умение с ментальной арифметики. Кстати, этот выпуск посвящен Хэллоуину. Поэтому вы увидите фантастические перевоплощения наших звезд. Кому достанется роль Дракулы?

5 выпуск шоу Дети против звезд-3 смотрите 27 октября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Дети против звезд смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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