Дети против звезд 3 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.10.2021)

10 октября 2021 20:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дети против звезд 3 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.10.2021)
Дети против звезд-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.10.2021)
пресс-служба

13 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 выпуск шоу Дети против звезд-3. 3 выпуск 3 сезона шоу Дети против звезд смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 3 выпуске шоу Дети против звезд-3: Три талантливых ребенка против трех звезд отечественного шоу-бизнеса. Соперникам придется спасать город от инопланетян, отгадывать слова во всем нам известной игре «Крокодил», стоя на балансборде отвечать на вопросы викторины. Продемонстрировать свой талант в индивидуальном батле, а в финале успешно пройти через полосу с препятствиями. Кто кого — рассудит искусственный интеллект Мегамозг. А поддерживать участников будет ведущий шоу Сергей Притула. На этой неделе в выпуске вы увидите, как певец Антон Савлепов отжимается на двух пальцах, а солистка группы KAZKA Александра Зарицкая разгадывает редкие породы собак. Кто победит на этот раз?

3 выпуск шоу Дети против звезд-3 смотрите 13 октября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Дети против звезд смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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