Битва экстрасенсов 21 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2021)
9 октября 2021 22:41
Юлия Туренко
Битва экстрасенсов-21: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2021)
пресс-служба
10 октября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 выпуск проекта Битва экстрасенсов-21. 3 выпуск 21 сезона шоу Битва экстрасенсов смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 3 выпуске проекта Битва экстрасенсов-21
: Этот сезон проекта особенный - экстрасенсов будут проверять не ведущий и эксперты, а случайные люди. Для этого 12-ка участников отправилась на местную ярмарку, где их способности сможет проверить каждый желающий. Экстрасенсам также предстоит распутать дело о смерти семиклассницы Софии из Яготина - девочка ушла играть с друзьями в теннис и так и не вернулась домой. На следующее утро ее нашли уже … мертвой. Девочку убили при помощи ее же ремня.
3 выпуск 21 сезона проекта Битва экстрасенсов смотрите 10 октября в 18:40 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Битва экстрасенсов смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.