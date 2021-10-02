Битва экстрасенсов 21 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2021)

2 октября 2021 14:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Битва экстрасенсов 21 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2021)
пресс-служба канала СТБ

3 октября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск проекта Битва экстрасенсов-21. 2 выпуск 21 сезона шоу Битва экстрасенсов смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите во 2 выпуске проекта Битва экстрасенсов-21: Три отборочных испытания позади и право принять участие в проекте выборола 12-ка экстрасенсов, которые показали лучшие результаты. Кто они и какими экстрасенсорными способностями обладают? Встречайте новую 12-ку экстрасенсов 21 сезона Битвы экстрасенсов и смотрите первое испытание. Удастся ли им разоблачить того, кто сидит за экраном телефона и ведет «группы смертей» в социальных сетях, опасные беседы, которые подталкивают детей к необратимым действиям?

2 выпуск 21 сезона проекта Битва экстрасенсов смотрите 3 октября в 18:40 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Битва экстрасенсов смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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