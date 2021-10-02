Битва экстрасенсов 21 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Битва экстрасенсов-21: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2021) пресс-служба канала СТБ

3 октября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск проекта Битва экстрасенсов-21. 2 выпуск 21 сезона шоу Битва экстрасенсов смотрите онлайн на сайте TV.UA.